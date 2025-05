Dalla Juventus al Milan: il bianconero è pronto a raggiungere Allegri

Iniziano già ad arrivare i primi colpi targati Massimiliano Allegri. Quasi tutto fatto per il passaggio dalla Juventus al Milan.

Ci sono nomi nel mondo del calcio che non hanno bisogno di presentazioni. Ecco, Massimiliano Allegri è senza dubbio uno di questi. Dopo una stagione a dir poco travagliata, il Milan si è assicurato – di nuovo – un tecnico con un’enorme esperienza che sarà subito chiamato a riportare il club rossonero quantomeno in Champions League.

Avere poi dalla propria parte una figura del genere significa anche poter convincere molto più facilmente gli obiettivi nel mirino. E in queste ultime ore ne stiamo avendo già la conferma: è quasi tutto fatto per il trasferimento dalla Juventus al Milan.

Magnanelli lascia la Primavera della Juventus: farà parte dello staff di Allegri

Come riportato da Tuttosport, Max Allegri avrebbe chiesto a Francesco Magnanelli di entrare a far parte del suo staff al Milan. L’ex capitano del Sassuolo è ad un passo dall’accettare, lasciando così la panchina della Juventus Primavera. Ma non solo, nella lista di Allegri ci sarebbe anche un altro juventino: Simone Padoin.

Il neotecnico rossonero avrebbe chiamato anche Padoin, attuale collaboratore della Juventus Primavera. L’ex centrocampista avrebbe però chiesto qualche giorno di riflessione in quanto la Juventus potrebbe decidere di affidare proprio a lui la panchina della Juventus U20 al posto di Magnanelli.