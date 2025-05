De Laurentiis pronto a sfidare il Milan: incontro imminente, poi assalto al tecnico

In casa Napoli Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte stanno ancora valutando se continuare o meno la loro esperienza insieme.

Mancano tre giornate al termine del campionato ma a fine anno potrebbero esserci tanti cambiamenti in panchina. Sia Tudor che Conceicao vedono la loro panchina tutt’altro che certa e persino il Napoli primo in classifica potrebbe cambiare. Il futuro di Conte dipenderà da tanti aspetti e il tecnico non ha ancora chiarito cosa farà nella prossima stagione.

Come riporta il quotidiano Cronache di Napoli già giovedi prossimo, quello successivo a Napoli Genoa potrebbe esserci un incontro tra De Laurentiis e Conte e le parti valuteranno se restare insieme o separarsi. Gli azzurri sono favoritissimi per lo scudetto, ma Conte è al momento concentrato solo su questo, poi però ‘batterà cassa’ e sicuramente ci saranno richieste per il mercato.

Occhio Milan, Conte ti cambia tutto: le ultime

La decisione di Conte riguardo la sua possibile o meno permanenza a Napoli potrebbe di fatto cambiare le cose anche al Milan che monitora questa situazione. Non per Conte che al momento non sembra nei piani del club rossonero ma per Massimiliano Allegri, che, secondo il quotidiano, è il primo nome in casa azzurra che la società valuta come sostituto di Conte.

Allegri gradirebbe il Napoli anche per l’ipotesi di tornare in Champions e di fare un mercato da urlo per l’anno del Centenario. Una situazione che metterebbe in parte in crisi il Milan che vede Allegri come uno dei principali candidati per la panchina rossonera.