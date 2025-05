Donnarumma, ritorno in Serie A: la risposta sulla rivalità col Milan

Gianluigi Donnarumma, storico ex rossonero, è davanti alla sua finale di Champions League contro l’Inter.

Sono circolate alcune voci di calciomercato in merito al suo ritorno in Serie A, ma non per firmare col Milan dove i rapporti col popolo rossonero sembrano abbastanza incrinati se si pensa anche ai fischi con i quali San Siro ha accolto Donnarumma alla prima occasione in Nazionale, oltre a quando da rivale in Champions League e tra i pali del PSG, gli sono state lanciate banconote finte che ha dovuto raccogliere davanti alla linea di porta per il “fastidio” che aveva tra le cartacce in porta.

Definito per alcuni tifosi “Dollarumma”, Gigio in realtà ha fatto una scelta di vita e professionale quando ha scelto di indossare i guantoni al Parco dei Principi diventando, ad oggi, un potenziale Pallone d’Oro per quanto raggiunto sul possibile triplete che può trovare, da assoluto protagonista, contro l’Inter. Il suo agente ha preso voce rispondendo alle domande sia sul ritorno in Serie A che sulla vita che vivrebbe, sportivamente e non, da rivale di quello che è il suo passato al Milan.

Donnarumma, dal Milan alla rivale: la risposta dell’agente

Ha preso voce l’agente di Donnarumma, Vincenzo Raiola, che ha risposto ai microfoni di Tuttosport a quello che è il domani del portiere e capitano dell’Italia.

Voci di calciomercato che hanno visto in precedenza Donnarumma lontano da Parigi, per volontà dello stesso club parigino, ma ad oggi le cose sembrano cambiate. In questo momento a Parigi vogliono tenerselo stretto e le voci sul ritorno all’Inter, sono state commentate con quanto segue, dall’agente stesso.

“Le voci di mercato e l’interesse da parte dell’Inter sono cose che fanno piacere. Però voglio precisare che non è arrivata alcuna offerta. Il suo passato al Milan è un problema? A dire il vero è un problema che non ci poniamo, Gigio è un giocatore del PSG ed è felice a Parigi. Ma se non dovessimo trovare il rinnovo, faremo altre valutazioni, senza escludere nulla”.

Dove giocherà Donnarumma? Due opzioni in Serie A senza rinnovo

Senza rinnovo al PSG, sono in realtà due le possibili destinazioni in Serie A per Gianluigi Donnarumma. Il portiere ex Milan, cresciuto a Milano e consacrato a talento mondiale proprio dopo l’exploit da giovanissimo in rossonero, potrebbe tornare in Serie A per giocare da rivale del Milan, per la lotta allo Scudetto.

In Italia sono due i club che cercano un portiere. Da una parte l’Inter appunto, con Sommer che non sarà eterno. Dall’altra c’è anche l’ipotesi Napoli che ha dimostrato, come per De Bruyne, di poter piazzare colpi a zero di un certo spessore. E chissà che non possa essere così anche per Donnarumma in azzurro.