DS Milan, Massara torna in Italia: c’è un intreccio con i rossoneri

L’ex direttore sportivo del Milan Frederic Massara è pronto a tornare in Italia dopo l’esperienza in Francia: c’entra il Milan.

Frederic Massara viene ingaggiato dal Milan come direttore sportivo nell’estate del 2019: nella stagione 2021/2022, insieme a Maldini, riporta il club rossonero a vincere lo Scudetto, che mancava da ben 11 anni. Dopo alcune divergenze con la proprietà, nell’estate del 2023 viene annunciata la separazione definitiva dal Milan: a distanza di poche settimane dal saluto di Maldini, anche Massara lascia il Milan, a causa di alcune incomprensioni con la proprietà soprattutto sul piano della gestione del club. Nell’estate del 2024, Massara decide di tornare nel mondo del calcio, questa volta in Francia, assumendo l’incarico di DS del Rennes, ma a fine stagione lascerà il club francese, come annunciato nei giorni precedenti.

Milan, Massara torna in Italia: libera un direttore sportivo?

Frederic Massara è pronto a riprendere il proprio lavoro in Italia, dopo l’esperienza al Rennes, con la squadra francese che ha terminato il campionato all’undicesimo posto, fuori da qualsiasi competizione europea. Massara ha il forte desiderio di tornare in Italia e ci sono due club in particolare che lo stanno puntando: l’Hellas Verona e l’Atalanta, con quest’ultima che andrebbe verso un vero e proprio incrocio con il Milan.

Ormai si sa, da mesi il Milan è a caccia di un nuovo direttore sportivo, figura che sulla sponda rossonera manca da quando è andato via Paolo Maldini. Tanti i nomi accostati al club di Via Aldo Rossi, l’ultimo quello di Tony D’Amico, ds dell’Atalanta. Qualora l’attuale direttore sportivo del club bergamasco dovesse accettare di passare in rossonero, l’Atalanta ingaggerebbe Massara. Ma quest’ultimo è tentato molto anche dalla sponda scaligera, ovvero l’Hellas Verona. A riportare la situazione è Accomando Orazio, tramite il proprio profilo X.

Milan, è caccia al direttore sportivo

Da diverse settimane ormai il tema centrale in casa rossonera è il nuovo direttore sportivo, anche se dopo l’ultimo match di questa settimana, nonché la finale di Coppa Italia contro il Bologna persa dei rossoneri, Furlani ha ribadito come questa ricerca sia passata un attimo in secondo piano, per finire al meglio questa stagione, definita anche fallimentare dalla stessa dirigenza rossonera. Al termine della stagione mancano poco meno di dieci giorni, ovvero due partite ancora da giocare: poi il Milan dovrà ripartire da un grosso ridimensionamento.