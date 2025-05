È finita con la Lazio: il primo colpo di Tare al Milan

Il calciomercato di Igli Tare al Milan come nuovo ds del club, inevitabilmente, può passare dalla Lazio.

Sono diversi i rumors che stanno vedendo il Milan protagonista tra le possibilità low cost che si presentano. E una di queste, senza rinnovo con la Lazio per “mancata chiamata” su un appuntamento mai preso in considerazione a quanto pare, per l’accordo contrattuale, porta alla scelta di salutare il club in Capitale.

I biancocelesti rischiano di perdere infatti a zero il proprio giocatore che, tra le ipotesi del Milan, potrebbe vedersi come primo acquisto al primo luglio 2025 quando sarà un calciatore svincolato e libero di accordarsi altrove. La concorrenza per il Milan resta in ogni caso forte e valida, con un paio di club in Serie A che puntano sul giocatore in uscita dalla Lazio.

Calciomercato: niente rinnovo con la Lazio, occasione al Milan

Arrivò alla Lazio sotto gestione Igli Tare e chissà che i due non possano trovarsi al Milan, nella stagione 2025/2026.

Come hanno fatto sapere da TMW, non ci sarebbe stato alcun incontro ad oggi tra l’entourage del calciatore della Lazio e i biancocelesti, considerando un rinnovo non trovato nonostante la situazione contrattuale che vede la scadenza fissata al 30 giugno 2025. Pertanto c’è chi si è fatto avanti, sia in Italia che all’estero. Ancora qualche anno di carriera ad alti livelli potrebbe viverli l’assist-man dell’ultima giornata di Serie A, che “rischia” di valere un intero campionato per Inter e Napoli, che si stanno giocando lo Scudetto.

Si tratta infatti del centrocampista Matias Vecino, autore dell’assist che aveva portato la Lazio al momentaneo pareggio a San Siro dell’1-1 contro l’Inter. Un calciatore di enorme esperienza e che a Milano ha già giocato, ma vivendo la sua avventura in nerazzurro. Prendendolo a zero e come occasione di calciomercato, il Milan darebbe un importante giocatore a disposizione di chi sarà poi in panchina per il 2026.

Forte concorrenza al Milan per il giocatore della Lazio

Il giocatore in uscita dalla Lazio ha comunque un’importante curriculum e qualità tecniche che, nel centrocampo, convincono pure club importanti in Italia e in Europa. Da una parte c’è il progetto del Como, che punta all’Europa per il futuro, dall’altra c’è chi in Europa gioca già e vorrebbe arricchire, con l’esperienza dell’uruguaiano, il proprio centrocampo.

Se il Milan vorrà davvero Matias Vecino dovrà competere sia col Como, per il colpo a zero in estate, che con il Betis in Spagna. La squadra finalista in Conference League punta forte sul centrocampista che non rinnoverà con la Lazio. I rossoneri valutano l’occasione di mercato per il proprio centrocampo, ma dipenderà dalle volontà di Vecino che ha passato gran parte della sua carriera in Italia.