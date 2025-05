Fallimento Milan, Furlani ammette: “Non possiamo negarlo”

L’amministratore delegato del Milan, Giorgio Furlani, parla dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia: il dirigente rossonero è schietto sul futuro del club.

È tanta la delusione in casa Milan dopo la finale di Coppa Italia persa all’Olimpico contro il Bologna. Profonda amarezza che prova anche l’amministratore delegato del club rossonero, Giorgio Furlani. Al termine della brutta serata per il Diavolo, il dirigente del Diavolo ha deciso di metterci la faccia, presentandosi dopo la mezzanotte ai microfoni di Sport Mediaset. Furlani è stato diretto nel parlare del prossimo futuro del club.

Delusione totale di Furlani: dichiarazioni inequivocabili sul futuro del club

Giorgio Furlani, dopo la tremenda delusione, ha parlato così: “Complimenti al Bologna, per questo traguardo storico. Non possiamo negare la stagione fallimentare, abbiamo ancora due partite e cerchiamo di chiudere al meglio questo due partite. Terza cosa, condividiamo la delusione dei nostri tifosi, io come dirigente. Sono stati fatti vari errori, bisognerà correggerli, andare avanti e approfondire”.

Furlani ha poi aggiunto: “In questo momento, grossa delusione per questa partita e per un trofeo che potevamo vincere. Ci sono altri 12 giorni di stagione, prenderemo poi decisioni. Sono sicuro che lui la pensa come me a livello di delusione, il progetto del Milan è quello che conosciamo tutti. Futuro? Sono le 00:30, dopo una brutta sconfitta, non ti rispondo ora”.