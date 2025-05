Fallimento Milan, Scaroni rompe il silenzio: la risposta a Boban

Probabilmente uno dei peggiori momenti dell’intera storia del Milan, passa dai risultati di questa stagione.

Malgrado la Supercoppa vinta, perché con la Coppa Italia i trofei sarebbero stati due ed è a dir poco clamoroso considerando la fallimentare annata in Serie A, la stagione vissuta appunto dai rossoneri ha visto molti malumori nell’ambiente. Malumori che ha provato a spegnere il presidente Scaroni, che ha rilasciato un’intervista in occasione dell’evento “Play For the Future”, organizzato proprio dall’AC Milan e dalla FIGC al Teatro Puntozero Beccaria.

Dichiarazioni sul momento del Milan che avrebbe evitato volentieri, considerando l’evento extra-calcistico, come da lui stesso annunciato. Ma una risposta, riportata da TMW, è arrivata dopo le parole di Zvonimir Boban, ex leggenda milanista che aveva parlato proprio della situazione della società rossonera, nel corso dei giorni scorsi.

Scaroni risponde a Boban: le dichiarazioni del presidente del Milan

“Si figuri se le rispondo”. Lanciando un chiaro messaggio dopo le critiche dall’ambiente, risponde così Paolo Scaroni all’evento di “Play For the Future”, declinando l’invito a dire la propria dopo quanto dichiarato da Boban.

Nel dettaglio, ha preferito rispondere così alle domande in merito al fallimento del Milan in questa stagione, con la risposta all’ex rossonero molto netta, “snobbandone” i contenuti. Perché dice di non aver sentito nulla, proprio lo stesso Scaroni.

Come riportato dalla stessa fonte, infatti, il patron del Milan ha così commentato quando gli è stato chiesto del momento stesso vissuto dai rossoneri: “No, no, no. Non parliamo di calcio ora. L’intesa era che non parlassimo di calcio. Sulle parole di Boban non commento, si figuri se io sto ad ascoltarle”.

Milan: cosa aveva detto Boban sulle scelte della società

Aveva attaccato la società Zvominir Boban, nelle sue dichiarazioni recenti. Da dirigente aveva chiuso, secondo quanto ha confessato, sia per Dani Olmo che per Szoboszlai. Entrambi calciatori che, a detta dell’ex rossonero, non hanno voluto al Milan. Si parla in ogni caso del lontano gennaio 2020, in accordi già trovati che il Milan decise di non chiudere a quanto pare.

Oltre a questo, Boban, ha definito pure “vergognosa” la scelta del Milan di aver lasciato andare Paolo Maldini che oltretutto – come fatto sapere da lui stesso – avrebbe voluto la permanenza di Sandro Tonali al Milan in quanto milanista, perché rispecchiava l’identità rossonera che un po’ è mancata in questa stagione. Parole che, in ogni caso, non ha voluto prendere in considerazione il presidente del Milan, Paolo Scaroni.