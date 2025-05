“Finale Champions League a San Siro?”: Ceferin lancia un duro segnale!

Il Presidente della UEFA ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato anche della situazione stadi in Italia: il duro attacco!

Questa settimana sono in programma i ritorni delle semifinali delle varie competizioni europee: Champions League, Europa League e Conference League. Al termine di ogni gara, verranno decretate dunque le finaliste che si affronteranno l’ultima settimana di maggio. Per l’Italia c’è ancora in corsa l’Inter, che questa sera affronterà in semifinale il Barcellona. Quest’anno il Milan si è fermato ai sedicesimi della competizione, sconfitto dopo la doppia sfida dal Feynoord. Tra l’altro, quest’anno la Champions League è partita con un nuovo format, e Ceferin, Presidente della UEFA, si è ritenuto soddisfatto della nuova modalità: un unico girone, dopo il quale si è stabilito il tabellone finale.

Stadi italiani, Ceferin lancia la critica!

Tramite un’intervista rilasciata a SportMediaset, il presidente della UEFA Aleksander Ceferin ha avuto modo di affrontare la tematica legata agli stadi italiani, spesso visti come strutture datate, non rinnovate, rispetto ad altri contesti europei, come possono essere gli stadi inglesi o tedeschi.

Le infrastrutture italiane legate al calcio sono una vergogna: l’Italia rappresenta uno dei paesi più grandi dal punto di vista calcistico, con Champions, Europa League e Mondiali vinti, ma allo stesso tempo, rispetto agli altri grandi paesi, si hanno le infrastrutture di gran lunga peggiori.

Il tutto è nato dal fatto che San Siro è uno degli stadi candidati ad ospitare la finale di Champions League nel 2027, ma Ceferin sembra aver tramontato il sogno di ogni italiano con le sue parole.