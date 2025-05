FOTO – Scoppia la protesta fuori Casa Milan: striscioni contro la società e per Maldini

Dura protesta da parte dei tifosi del Milan nei confronti della società. Fuori da Casa Milan spuntano due striscioni con parole durissime.

Dopo una stagione quasi totalmente disastrosa, in questi ultimi giorni il Milan sembra aver definitivamente toccato il fondo. Prima il tonfo in Coppa Italia per mano del Bologna, vittorioso dopo addirittura 51 anni, e poi la retrocessione in Serie D del Milan Futuro a conferma di quanto la società ci stia capendo ben poco.

La rabbia dei tifosi è del tutto giustificabile e pochi minuti fa si è assistito anche ad una dura protesta fuori Casa Milan. Sono infatti comparsi due striscioni contro la società con anche una frase a favore di Paolo Maldini.

Striscioni dei tifosi fuori Casa Milan: scontro totale con la società

Come mostrato da Sportitalia, a poche dalla sfida di campionato contro la Roma, alcuni tifosi rossoneri hanno deciso di affissare due striscioni di contestazioni fuori la sede del club. Nel mirino c’è ovviamente la società, ma non manca nemmeno un messaggio di supporto a Paolo Maldini:

Un primo striscione, subito rimosso dalla sicurezza, vede scritto “Maldini=identità” con sotto l’hashtag ElliottOut. Nel secondo striscione vi è invece un attacco ancor più duro verso la proprietà con la scritta “Il Milan siamo noi. Fuori i mercanti dal tempio!”

Un clima rovente con un rapporto tra tifosi e società mai stato così teso. Ma del resto dopo una stagione del genere non ci si poteva aspettare molto altro.