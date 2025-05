Futuro Conceiçao, c’è l’annuncio: le parole in diretta di Moncada spiazzano

Il futuro di Conceiçao continua ad essere in bilico: c’è però l’annuncio in diretta di Moncada.

Geoffrey Moncada, dirigente rossonero, ha parlato a DAZN nel pre partita di Roma-Milan. Tanti i temi trattati in diretta.

Il futuro di Conceiçao è ancora tutto da scrivere, e Moncada ha proprio parlato di questo tema spinoso. Un accenno anche a Congerton, nome che circola da questa mattina in ottica nuovo ds rossonero.

Futuro Conceiçao: annuncio in diretta!

“Sono d’accordo con Furlani, siamo delusi ma siamo pronti a lavorare, abbiamo più fame. Abbiamo avuto alti e bassi, siamo delusi, mi dispiace per i tifosi”.

“Conceiçao? Fiducia in Sergio, è arrivato a gennaio, a fine stagione faremo un punto della situazione, è un bravo allenatore. Milan Futuro? Giocare in c o D non è importante, è importante creare giocatori, mi dispiace ma è più importante i giocatori. Congerton? Non posso dire nulla”.