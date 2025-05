Futuro Conceicao, il tecnico risponde in diretta: messaggio chiaro!

Il Milan rimonta lo svantaggio iniziale e porta a casa i 3 punti contro il Bologna: decisivi i gol di Gimenez e Pulisic.

Il Milan di Sergio Conceicao archivia la pratica Bologna con un 3 a 1: dopo lo svantaggio iniziale messo a segno da Orsolini, anche grazie ai cambi, il Milan la ribalta grazie alla doppietta di Gimenez e al gol di Pulisic. Con questo risultato, il Bologna rimane indietro in classifica e attualmente è fuori dalla Champions League, mentre per il Milan c’è un pò di speranza di raggiungere almeno una competizione europea. Ora il prossimo appuntamento è fissato per mercoledì, dove le due squadre si ritroveranno in finale di Coppa Italia, allo stadio Olimpico.

Milan-Bologna, le parole di Conceicao

Al termine del match tra Milan e Bologna, ai microfoni di DAZN è intervenuto il tecnico rossonero, Sergio Conceicao. Queste le parole sulla squadra e sulla partita:

I ragazzi che sono entrati dalla panchina hanno fatto bene, ma anche i ragazzi in panchina danno il proprio contributo al gruppo. Tipo Alessandro, per noi è un ragazzo importante. Non dentro il campo, ma nello spogliatoio. Lo spirito del gruppo è quello che ci dà sempre qualcosa in più, oggi a livello strutturale abbiamo cambiato qualcosa e finito con il 4-4-2 ma la squadra ha ascoltato. Il primo tempo non mi è piaciuto, non riuscivamo a pressare e il recupero della palla era troppo basso. Nel secondo tempo abbiamo cambiato, abbiamo preso il gol, ma poi la squadra ha dato una buona risposta.

Sul cambio modulo durante il match e le parole su Santiago Gimenez:

Prima della partita non volevo cambiare l’equilibrio delle ultime partite, ma sapevo avremmo dovuto cambiare, e l’ho fatto. Santi? Sta bene, anche a livello mentale. Non è facile arrivare in Italia, in un contesto anche come quello del Milan. Lui ha lavorato sempre bene, io lo conoscevo già. Era solo questione di tempo. Ha lavorato anche per la squadra.

Sul futuro di Conceicao: