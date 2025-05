Futuro Conceicao, Moncada è chiaro: arriva l’annuncio in diretta

Il direttore tecnico del Milan, Geoffrey Moncada, fa chiarezza sul futuro di Sergio Conceicao: l’annuncio non lascia dubbi.

La zona Europa è una chimera e quindi al Milan non resta nient’altro che vincere le prossime partite di campionato per chiudere in modo dignitoso la stagione. Sarà una squadra alla ricerca della continuità quella che questa sera metterà sul manto erboso del Luigi Ferraris per affrontare il Genoa di Patrick Vieira, già aritmeticamente salvo. Dopo i due successi di fila contro Inter e Venezia, il Milan cerca il tris di vittorie per aumentare ancor più la propria consapevolezza in vista della finale di Coppa Italia col Bologna.

Moncada interviene prima di Genoa-Milan: il direttore fa chiarezza sul futuro di Conceicao

Il direttore tecnico del Milan, Geoffrey Moncada, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio del match contro il Genoa. Il dirigenza rossonero ha approfittato dell’occasione sopratutto per fare chiarezza sul futuro di Conceicao: “Quanto conta la gara di oggi? Stasera è importante, affrontiamo una squadra difficile. Sarà importante vincere per avere maggiore fiducia per la finale di Coppa Italia. L’anno scorso è stata una partita incredibile, con Oliver Giroud in porta. È stata una grande vittoria”.

In seguito, Moncada ha fatto chiarezza sul futuro di Conceicao e sulla panchina di Leao: “Per tornare ai livelli dell’anno scorso c’è ancora da lavorare. Abbiamo le idee chiare, sappiamo cosa c’è da cambiare per la nuova stagione. Futuro di Conceicao? Abbiamo fiducia in lui. Ha portato una nuova mentalità, lavora tanto a Milanello. Il sul futuro non è legato alla Coppa Italia. Panchina Leao? Scelta tecnica, oggi gioca Rubén Loftus-Cheek, che è importante vederlo nuovamente in campo”.