Futuro Conceicao, spunta un’amara verità: il Milan ora è avvisato

In casa Milan si pensa al presente e al futuro ed occhio a quello che potrebbe accadere nelle prossime settimane con Sergio Conceicao.

La vittoria contro il Bologna ha dato ulteriori certezze in casa Milan con la squadra di Sergio Conceicao che sta completando la stagione nel migliore dei modi. Ora il club rossonero pensa soprattutto alla sfida di coppa Italia in programma martedi sera dove l’allenatore portoghese può conquistare cosi il suo secondo titolo stagionale.

In casa Milan addetti ai lavori e tifosi si chiedono cosa sarà del futuro della squadra e in particolare del tecnico che – nonostante il periodo positivo – è sempre stato in bilico. Conceicao con la vittoria in coppa potrebbe blindare la sua posizione, ma ci si chiede se è questo davvero quel che vuole l’allenatore portoghese.

Il Milan trattiene Conceicao: ora che fa il tecnico

L’edizione odierna di Tuttosport analizza la situazione tecnico in casa Milan e ci sono ancora grandi dubbi su chi sarà il nuovo allenatore del Milan. Se in casa rossonera sembrano esserci spiragli per la permanenza di Conceicao ora le cose potrebbero cambiare per il tecnico che starebbe seriamente valutando il suo futuro.

Come sottolinea il quotidiano torinese il tecnico non avrebbe gradito questa costante incertezza riguardo la sua posizione e chissà, magari potrebbe valutare lui l’addio per tornare all’estero in altri club. Molto comunque dipenderà anche dalla finale di Coppa ed una sconfitta potrebbe cambiare tutto.