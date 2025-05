Gabbia e Leao in coro dopo Genoa Milan: l’annuncio sul cambio modulo e la fiducia a Conceicao

Matteo Gabbia e Rafa Leao hanno parlato ai microfoni di DAZN nel post partita di Genoa Milan. Il messaggio è apparso chiaro.

Vittoria in rimonta, ancora una volta, per il Milan di Sergio Conceicao che ha ribaltato la sfida contro il Genoa ed ha avvicinato cosi la zona Europa. Un match a due facce con un Genoa che ha offerto una buona gara ma alla fine ha portato a casa zero punti.

Nel post partita di Genoa Milan hanno parlato ai microfoni di DAZN Matteo Gabbia e Rafa Leao, quest’ultimo MVP del match. Ecco le dichiarazioni con il difensore che ha cominciato a parlare cosi:

“Milan bravo solo quando deve reagire? Non sono d’accordo con la vostra analisi, le partite sono sempre particolari, anche contro Venezia e Udinese sono andate in un certo modo ma la squadra ha offerto una buona prestazione”.

Le parole di Leao e Gabbia nel post gara di Genoa Milan

Leao ha poi continuato spiegando: “Ci siamo parlati, queste ultime gare sono fondamentali per dare e fare il massimo, il mister ha cambiato modulo, siamo più compatti, subiamo meno e sono contento. Oggi abbiamo dimostrato che anche i ragazzi che sono entrati hanno fatto la differenza.

Clima finale Coppa Italia? Ogni partita cerco di aiutare la squadra, sia che parto titolare che dalla panchina. Ho Gabbia che mi striglia sempre e mi dà una mano quando sono in campo”. E infine Gabbia ha completato: “Rafa è un giocatore fortissimo, deve ascoltare quello che viene dal mister ma è un campione e noi ce lo coccoliamo. Stagione positiva in base alla finale? No, dobbiamo cercare di vincere tutte le partite”.