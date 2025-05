Genoa Milan, gioie e dolori Leao: cala il gelo a Marassi

Tegola pesantissima per il Milan di Sergio Conceicao: Rafael Leao commette una grossissima leggerezza che gli costerà caro.

Porta la firma di Rafael Leao la rimonta messa in piedi dal Milan in quel di Marassi. Grazie anche alla spinta dell’attaccante portoghese, la squadra rossonera ha messo le mani sulla terza vittoria consecutiva, dopo quelle ottenute ai danni di Inter e Venezia. Il calciatore numero 10 dei rossoneri, subentrato nel primo tempo per sostituire l’infortunato Fofana, ha trovato la sua 12esima rete in stagione. Gol che ha dato il via alla rimonta, spingendo il Milan ad espugnare la tana del Genoa con il punteggio di 2-1. Leao, come al suo solito, non ha lasciato solo note positive. L’attaccante portoghese si è reso autore di una leggerezza che gli è costata cara.

Leao si ferma: salterà la prossima gara di Serie A

Rafael Leao si è preso l’onore di aver accesso la fiamma che ha poi proiettato il Milan verso l’ennesima vittoria in rimonta della stagione. Tuttavia, il calciatore numero 10 rossonero si è fatto carico anche dell’onore di aver compiuto una vera e propria leggerezza che peserà sulle sorti della squadra in vista della prossima giornata di campionato.

Rafael Leao, in stato di diffida, ha incassato un’ingenua ammonizione nel rush finale del primo tempo, facendo scattare di conseguenza il consueto turno di squalifica. Dunque, il calciatore classe 1999 del Diavolo salterà la prossima gara di campionato. Dopo Genova, il Milan tornerà a giocare in casa contro il Bologna di Italiano, nonché avversario del Diavolo in finale di Coppa Italia. I rossoneri saranno chiamati in causa venerdì sera per la 36esima giornata di Serie A, penultima gara casalinga dei rossoneri in stagione.