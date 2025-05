Genoa Milan, Leao trascina i rossoneri alla rimonta: prosegue la rincorsa europea

E’ andato in scena questa sera il posticipo di serie A tra Genoa e Milan. Con la gara di questa sera si chiudono i giochi per il club.

E’ andato in scena questa sera il match di campionato tra Genoa e Milan, posticipo del trentacinquesimo turno di serie A. Il Milan ha vinto in rimonta con alcuni minuti pazzeschi in quel di Marassi e tre punti che tengono ancora in vita le speranze del club rossonero per ottenere una qualificazione europea, anche grazie campionato.

Sfida molto combattuta nel primo tempo ma senza particolari emozioni, Conceicao perde Fofana per infortunio e la gara vede due squadre a ritmi piuttosto blandi ma cambia tutto nella ripresa e il Milan ha vissuto una ripresa letteralmente a due facce.

Genoa Milan, due ‘gollonzi’ fanno sorridere Conceicao

Il Genoa parte forte nella ripresa e spera nella vittoria, Vieira mette Vitinha e il portoghese sfrutta un errore di Pavlovic e firma la rete del momentaneo vantaggio. Il Milan sembra in difficoltà ma ancora una volta si affida a Rafa Leao, uomo partita per la vittoria odierna. Il portoghese, entrato nel primo tempo al posto di Fofana, trascina i rossoneri e si accende con 3-4 minuti ad altissimo livello.

Prima Rafa completa una bella azione iniziata da Joao Felix e Gimenez con il messicano che dà una bella palla a Leao e una deviazione aiuta il pari. Due minuti dopo il Milan ottiene la rete della vittoria con una magia di Leao e Frendrup che commette una leggerezza ed un autogol per salvare sull’attaccante rossonero. Tre punti che danno morale, ancora in rimonta e i rossoneri sono a 2 punti dalla Fiorentina e a 5 dal Bologna settimo in classifica.