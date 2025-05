Genoa Milan, mossa a sorpresa di Conceicao: Leao out, poi la scelta su Gimenez

Ecco le scelte di Patrick Vieira e di Sergio Conceicao di serie A tra Genoa e Milan, posticipo di questo turno. Ecco le ultime.

Tra circa un’ora andrà in scena il posticipo del trentacinquesimo turno di serie A tra Genoa e Milan. Due squadre che hanno poco da dire in questo campionato, il Genoa è salvo e gioca con la testa libera in vista della prossima stagione mentre i rossoneri hanno ancora qualche chance in chiave Europa anche se a dire il vero partono abbastanza indietro ed hanno pochissime chance di qualificazione.

Genoa Milan, le scelte ufficiali dei due club

Sergio Conceicao ha deciso di confermare il 3-4-3, il tecnico giocherà con questo modulo che ormai da qualche settimana funziona ma ha lasciato fuori a sorpresa Rafa Leao e Santiago Gimenez, dentro Loftus Cheek e Jovic con l’inglese in un ruolo inedito. A centrocampo confermati Fofana e Reijnders mentre in difesa confermati i soliti noti.

Testa libera per il Genoa che giocherà con la formazione tipo, il consueto 4-2-3-1 con Pinamonti unica punta, Ecco le formazioni ufficiali del match:

GENOA: Leali, Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin, Frendrup, Masini, Norton-Cuffy, Messias, Thorsby, Pinamonti. All. Vieira

MILAN: Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlovic, Jimenez, Fofana, Reijnders, Theo Hernandez, Pulisic, Jovic, Loftus Cheek All. Conceicao