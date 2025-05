Genoa Milan, nuovo infortunio e mazzata rossonera: Conceicao poi spiazza tutti

Brutte notizie in casa Milan nel corso del match di campionato contro il Genoa. Conceicao costretto ai ripari.

Il Milan sta giocando in questi minuti la sfida di campionato contro il Genoa, quart’ultima giornata di serie A. A Marassi – in uno stadio gremito – i rossoneri sembrano in difficoltà e intanto Maignan ha già salvato il risultato con una grande parata. Intanto però c’è da registrare una brutta notizia per il club rossonero, specialmente in vista dei prossimi impegni.

In occasione di uno scontro con Messias il centrocampista francese Fofana si è infortunato ed ha chiesto immediatamente il cambio. L’allenatore non ha esitato ed ha deciso cosi di rivoluzionare la squadra, togliere Fofana ed inserire al suo posto Rafa Leao, arretrando cosi Loftus Cheek a centrocampo. Una squadra però ancora più offensiva quella messa in campo dal portoghese e intanto arrivano aggiornamenti sull’infortunio.

Genoa Milan, le ultime sull’infortunio in casa rossonera

In questi minuti i colleghi di Dazn hanno dato importanti indicazioni sulle condizioni fisiche di Fofana, rassicurando in parte i tifosi. Il giocatore si è tolto la scarpa e si è toccato a più riprese il piede ma dovrebbe essere solo una botta e filtra ottimismo con un cambio fatto specialmente per precauzione.

Venerdi sera c’è la sfida contro il Bologna in campionato ma in particolare c’è la finale di Coppa Italia e Conceicao non vuole assolutamente rischiare nessuno dei suoi titolarissimi.