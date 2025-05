Gioia Milan, ora è ufficiale: c’entra la Primavera

Nel primo pomeriggio odierno è arrivata una gioia in casa rossonera, questa volta c’entra la Primavera.

Questo primo pomeriggio sono andate in scena quattro delle dieci partite del campionato di Primavera 1, in cui ci si è giocato l’accesso alle fasi finali della competizione: Cagliari-Udinese, Juventus-Empoli, Monza-Hellas Verona e Milan-Genoa. Le prime due formazioni U19 ad aver raggiunto le fasi finali sono Roma e Inter, mentre questo pomeriggio si sono decretate le ultime quattro: Fiorentina, Sassuolo, Juventus e Milan.

La squadra rossonera, guidata da Federico Guidi, è riuscita ad ottenere il pass per le fasi finali del torneo, raggiungendo in extremis il sesto posto: i rossoneri hanno battuto 3 a 1 il Genoa, risultato arrivato grazie anche ai cambi del tecnico rossonero nella seconda frazione di gioco. Il Milan dunque giocherà il primo match contro il Sassuolo: la vincente, affronterà in semifinale l’Inter.

Primavera Milan, si vola ai playoff del campionato

Grazie alla vittoria per 3 a 1 sul Genoa, il Milan Primavera riesce ad accedere alle fasi finali del campionato primavera. L’uomo decisivo del match è senza ombra di dubbio Maximilian Ibrahimovic, figlio di Zlatan. Messo dentro nella seconda frazione di gioco, è suo il gol del 2 a 1 che ha permesso ai rossoneri di portare a casa i tre punti. L’ultimo gol porta la firma di Scotti.

Dopo la delusione della Coppa Italia di categoria persa contro il Cagliari, il Milan primavera può continuare la sua stagione con le fasi finali della competizione. Appuntamento dunque la prossima settimana al Viola Park, dove i rossoneri affronteranno il Sassuolo.