Golden Boy 2025, presentati i 100 candidati: c’è un rossonero

Questo pomeriggio è stata presentata la lista dei 100 candidati al Golden Boy 2025, premio miglior U21 della stagione.

Nel mondo del calcio è tempo di tirare le somme dopo una stagione ricca di impegni, che hanno regalato non poche emozioni a tutti i tifosi: qualche emozione in meno l’hanno vissuta i tifosi rossoneri, che si aspettavano sicuramente un finale di stagione diverso rispetto a quello ottenuto. Il Milan ha concluso fuori dai piazzamenti per qualsiasi competizione europea, e l’obiettivo della prossima stagione è sicuramente rialzarsi. Tra i protagonisti della stagione rossonera c’è qualcuno che si è contraddistinto maggiormente rispetto ai compagni, anche giovani che hanno trovato continuità in mezzo al campo.

Milan, un giovane rossonero tra i candidati al Golden Boy

Nel pomeriggio odierno, Presso il Teatro Cucinelli di Solomeo, in Umbria, è stata presentata la lista dei 100 candidati al premio Golden Boy 2025, un riconoscimento dato ai ragazzi U21 che si sono contraddistinti durante la stagione appena conclusa, in particolare nei 5 maggiori campionati europei. Anche il Milan può sorridere, poiché c’è un calciatore rossonero tra i 100 candidati: parliamo di Alex Jimenez.

Per definire i 100 candidati al premio viene utilizzato il Golden Boy Football Benchmark Index, un algoritmo nato dalla collaborazione tra Tuttosport e Football Benchmark. Tra le fila italiane, ci sono anche Assane Diao del Como, Kenan Yildiz della Juventus, Giovanni Leoni del Parma Pietro Comuzzo della Fiorentina. Nel prossimo appuntamento, verrà stilata la classifica definitiva e verrà consegnato il premio al miglior calciatore U21.