“Grandissimo punto di domanda”: Allegri Milan, la sentenza in diretta è durissima

L’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan non convince tutti e piovono ancora polemiche sul tecnico.

L’ultima stagione non è stata fortunata in chiave allenatori per il Milan e sia Fonseca che Sergio Conceicao non sono riusciti a fronteggiare tutte le difficoltà, anzi tutt’altro. Specialmente in campionato la squadra non ha mostrato continuità ed il club ha finito addirittura fuori dalle prime 8 in campionato e fuori quindi dall’Europa. Per questo il neo Ds Igli Tare ha deciso di puntare su una ‘certezza’ come Massimiliano Allegri.

L’allenatore livornese ha grandissima esperienza ma allo stesso tempo tra i tifosi c’è paura visto l’ultima deludente esperienza alla Juventus. Il giornalista Paolo De Paola ha parlato ai microfoni di Tmw Radio ed ha avuto dichiarazioni piuttosto dure e nette per il tecnico livornese.

Allegri Milan, De Paola sembra non avere dubbi

Intervenuto durante la trasmissione Maracana il giornalista Paolo De Paola ha commentato cosi il passaggio di Allegri in rossonero ed ha sentenziato: “Sono aperto a qualsiasi soluzione, ma ho criticato le sue ultime prestazioni alla Juve. Al suo rientro ha faticato e quindi è un grandissimo punto di domanda”.

Il giornalista fa poi un paragone tra Allegri e Conte e chiarisce: “Conte fa andare chiunque oltre il proprio limite, Allegri invece ha bisogno di determinati giocatori. Vorrei vedere che diversità può dare Allegri in questo determinato calcio”.