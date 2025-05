“Hanno la squadra più forte del campionato”: Milan, elogio a sorpresa del tecnico di Serie A

Arriva un elogio sorprendente da parte del tecnico di Serie A, intervenuto in conferenza stampa. Secondo l’allenatore il Milan avrebbe la squadra più forte dell’intero campionato.

“Puntiamo a vincere lo scudetto”. Era questo l’annuncio di Paulo Fonseca, all’inizio della sua avventura in rossonero. Il portoghese, in estate, puntava in alto, forse troppo. Mesi dopo, la previsione dell’attuale timoniere del Lione potrebbe risultare fastidiosa alle orecchie dei tifosi rossoneri, fuori da tutto e sconfitti in finale di Coppa Italia, unico vero obiettivo rimasto a galla da febbraio fino alla cogente sconfitta ad opera del Bologna. Ma le responsabilità non possono essere additate esclusivamente a Fonseca. C’è un concorso di colpe che coinvolge più piani del mondo rossonero, immerso in un clima di incertezza e contestazione.

Milan fuori da tutto: il paradosso di una rosa che poteva ambire a molto di più

Sebbene molti punti saldi del Milan di Pioli siano rimasti a Milanello, la mancanza di leader carismatici si è fatta sentire nel corso della stagione. Eppure il Diavolo ha dimostrato di che stoffa è fatto in alcune notti, come quella di Madrid o nei derby il cui bilancio finale è di tre affermazioni e due pareggi. La domanda sorge quindi spontanea: com’è possibile una débacle del genere? Una domanda che, probabilmente si pone anche Claudio Ranieri, il quale ha provato a dare una spiegazione in conferenza stampa.

Il tecnico di Testaccio, che domenica affronterà l’ultima gara sulla panchina della Roma, ha espresso il parere sulla formazione affrontata e superata per 3-1 domenica scorsa:

“Credo che il Milan sia la squadra tecnicamente più forte del campionato, ma non sempre fa squadra per 90 minuti, noi abbiamo fatto squadra. Cercheremo di migliorare, dobbiamo costruire una Roma che faccia sognare i nostri tifosi, che ci hanno dato l’amore e la volontà di arrivare dove all’inizio non pensavamo”.

Ranieri tesse le lodi del Milan: “Tecnicamente i più forti del campionato”

Già qualche giorno fa Ranieri aveva “battezzato” il Milan come una squadra molto forte, i cui giocatori, se in stato di grazia, sarebbero implacabili. Come affermato dall’ex Leicester, però, il peccato originale può essere rintracciato nella difficoltà ad essere squadra all’interno del rettangolo verde.

La speranza del popolo milanista è che il suggerimento, proveniente da un uomo di calcio ma soprattutto da un vero signore come Sir Claudio, sia colto da tutto l’ambiente Milan.