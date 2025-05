Ibrahimovic tra Sinner e Coppa Italia: cosa è successo in diretta a Sky

Ibrahimovic approfitta della giornata a Roma per presenziare agli Internazionali: tutte le parole in diretta a Sky Sport.

Zlatan Ibrahimovic è stato intervistato da Sky Sport mentre passava il pomeriggio al Foro Italico dove sono in corso gli Internazionali di tennis.

Il dirigente rossonero si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni alla vigilia della fondamentale sfida contro il Bologna in finale di Coppa Italia. Il Milan va infatti alla caccia del secondo trofeo stagionale, per dare una soddisfazione ai tifosi dopo un percorso in campionato e in Europa sicuramente sotto delle aspettative.

Le parole sulla finale e su Sinner

“É bellissimo, non è la prima volta, ma è sempre bello essere qui e vedere grandi tennisti”.

Su Djokovic: “Riuscirà a vincere ancora altri Slam. Io lo conosco, mentalmente è molto forte. Il tennis è diverso dal calcio, è più mentale”.

Su Sinner: “È bravissimo, ma è giovane e può crescere ancora tanto. Ora deve trovare la giusta continuità”.

Sulla finale di Coppa Italia: “Oggi siamo qui per tifare Sinner. Domani sarà presente da noi per tifare Milan. Noi siamo pronti e preparati”.