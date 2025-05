Il futuro del Milan passa dalla Juventus: le cifre del doppio colpo

Il futuro del Milan può passare dal passato e dal presente della Juventus, per il colpo che viene raccontato nell’identikit tracciato per gli obiettivi di calciomercato.

Diversi gli innesti in programma al Milan, per quella che sarà l’annata che vuole vivere da protagonista la squadra rossonera, nel progetto che si sta mettendo in piedi con Igli Tare.

Da una parte ci sono le diverse situazioni, spinose, legate agli addii. Dall’altra c’è quella di chi dovrà arrivare, nelle occasioni di calciomercato che il Milan vorrà sfruttare per tornare a competere, come si è visto al Napoli, che scelse Conte proprio al fine di vivere un’annata da assoluta protagonista, malgrado l’assenza dalle coppe. E il futuro del Milan può passare, seppur non da Conte, ma comunque dalla Juventus per gli obiettivi di calciomercato che ha nel mirino il nuovo assetto dirigenziale dei rossoneri.

Calciomercato Milan: dal passato alla Juve al futuro in rossonero

Come hanno fatto sapere oggi da Il Corriere dello Sport, l’obiettivo principale del Milan, passa da Torino o comunque da un ex Juventus. L’assenza di Tijjani Reijnders che, secondo Gullit è una delle perdite più importanti che avrà il Milan – se sarà addio -, come dichiarato apertamente oggi in un’intervista dall’ex leggenda rossonera, porterà a nuovi innesti.

Oltre a Federico Chiesa, potenziale obiettivo low cost del Milan per sistemare la situazione in avanti senza Chukwueze e altri calciatori che saranno rispediti indietro come Joao Felix o ceduti a titolo definitivo altrove, occhio al grande colpo in prospettiva, per il futuro, in mezzo al campo.

Nicolussi Caviglia non resterà in Serie B col Venezia e, con il Milan disposto a pagare il suo cartellino, il 10% della rivendita andrà pure nelle casse del club bianconero. Oltre all’ex Federico Chiesa, anche Nicolussi Caviglia, da ex Juve, potrebbe quindi finire al Milan.

Da Torino a Milano: Chiesa, Nicolussi Caviglia e un terzo colpo per il Milan

Non solo i nomi di Chiesa e Nicolussi Caviglia per il futuro del Milan. La stessa fonte svela, il Milan starebbe valutando di prendere il centrocampista del Venezia, assieme a Federico Chiesa. Ma poi c’è un profilo, dalla Nazionale italiana, che intriga i rossoneri. Per 30 milioni di euro complessivi, i rossoneri potrebbero prendere i primi due. Poi altri 30 serviranno per completare l’operazione che porta a Samuele Ricci dal Torino.

Il centrocampista del Torino, un altro anno senza coppe europee potrebbe trovarlo, sì, ma non in maglia granata. Finendo al Milan aumenterebbe, oltretutto, le possibilità di giocarsi una chance per il Mondiale 2026, se l’Italia dovesse finalmente guadagnarsi un posto nel campionato del Mondo.