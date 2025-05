Il Milan blinda due leader: rinnovi in arrivo!

Il Milan mette sottochiave di dei suoi calciatori più rappresentativi: la società rossonera annuncerà i rinnovi a stretto giro.

Una della prime questioni che il nuovo direttore sportivo del Milan, Igli Tare, dovrà risolvere quanto prima è quella relativa ai rinnovi dei big rossoneri. La posizione del Milan in merito sarebbe molto decisa ed è quella di non volersi privare di alcun pezzo pregiato, malgrado non sia stato centrato il piazzamento nella zona Europa. Infatti, nell’ultimo periodo ci sarebbe stata una forte accelerata del club in questo senso, portando in fase avanzata due rinnovi in particolare.

Doppio rinnovo: il Milan si tiene stretto i due top player

Stando alle ultime informazioni raccolte dalla Gazzetta dello Sport, il Milan avrebbe fatto dei grossi passi in avanti per i rinnovi di Christian Pulisic e Mike Maignan. L’idea del club rossonero sarebbe quella di prolungare il contratto dell’attaccante statunitense nel mese di luglio, così da mettere a segno un accordo fino al 2030. Dal nuovo accordo, l’ex Chelsea dovrebbe vedere il proprio ingaggio salire a quota 5 milioni netti a stagione. Pulisic è stato una delle poche note positive della deludente stagione rossonera, e il Milan ha deciso di riconoscerglielo anche a livello contrattuale.

Diverso il discorso per Mike Maignan, reduce da un’annata caratterizzata più da episodi negativi. Al portiere francese, in scadenza nel 2026, il Milan avrebbe messo sul tavolo una proposta di rinnovo fino al 2028 (con opzione per il 2029). All’estremo difensore ex Lille sarebbe stato offerto un ingaggio da 4 milioni netti (più bonus legati all’eventuale qualificazione in Champions). Maignan non avrebbe dato ancora una risposta, ma il Milan resta ottimista. Nel frattempo, però, il club si sarebbe già tutelato, vedendo in Lucas Chevalier del Lille e Marco Carnesecchi dell’Atalanta i potenziali sostituti.

Per quanto riguarda Christian Pulisic, ci sarebbe una novità dell’ultim’ora. Secondo ‘Fox Sports’, l’attaccante classe 1998 salterà la Gold Cup con gli Stati Uniti, competizione Concacaf in calendario dal 14 giugno al 6 luglio. Una scelta che l’ex Chelsea avrebbe preso in sinergia con nazionale e Milan dopo una stagione intensa.

Ad una giornata dalla fine del campionato, Christian Pulisic in questa stagione ha collezionato 49 presenze con la maglia del Milan, realizzando 17 gol e fornendo 12 assist. Lo statunitense ha totalizzato 3564 minuti in campo: solo Maignan (4606′), Reijnders (5401′), Theo Hernandez (4095′) e Fofana (3880′) hanno giocato di più al Milan.