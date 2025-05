Il Milan blinda il suo leader: c’è l’offerta per il rinnovo!

Il Milan si vuole tenere stretto uno dei suoi principali leader della rosa: nelle ultime ore è stata presentata l’offerta per il rinnovo.

Ieri sera, in occasione dell’ultimo turno di Serie A contro il Monza di Alessandro Nesta, il Milan ha definitivamente messo fine alla sua sciagurata stagione, sotto i fischi e i cori assordanti di un pubblico amareggiato quanto furioso nei confronti di squadra e dirigenza. Il Diavolo ha chiuso la stagione con una magra consolazione, battendo i brianzoli 2-0. Ora, è arrivato il momento pensare al futuro e di farlo con ambizione e senza errori, quantomeno grossolani come quelli che hanno caratterizzato l’ultima nefasta annata. Al centro del nuovo progetto Milan, sarebbe stato incluso anche un senatore che fino a poco tempo fa sembrava essere sul piede di partenza.

Il Milan blinda il suo leader: resta in rossonero!

Il Milan sembra non aver più dubbi sul futuro di uno dei leader dello spogliatoio. Salvo ripensamenti, Alessandro Florenzi resterà in rossonero anche in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la società lombarda avrebbe presentato al terzino ex Roma un rinnovo annuale nonostante l’assenza dalle coppe europee nella prossima stagione.

Alessandro Florenzi, in scadenza di contratto il prossimo giugno, è uno dei senatori del club. L’esperto calciatore si è sempre messo a disposizione della squadra, sia dentro che fuori dal campo. Un carattere da leader che la società ha apprezzato. D’altronde, il giocatore classe 1991 pur di rimare in rossonero pare abbia rinunciato ad una buona parte del suo attuale ingaggio.

Florenzi lancia l’appello: parole da leader vero dopo Milan-Monza

Nonostante non sia considerato un elemento chiave sul rettangolo verde, il Milan avrebbe riconosciuto in Alessandro Florenzi i gradi da senatore, ritenendolo fondamentale per tenere alta la mentalità nello spogliatoio. Il terzino non si è mai lasciato andare a dichiarazioni fuori luogo, analizzando sempre con lucidità la situazione e mostrando grande attaccamento alla maglia. Anche ieri, nel post gara di Milan-Monza, Florenzi ha speso parole da leader puro ai microfoni di Dazn: “Futuro? Non bisogna pensare a me, ma al Milan. Dobbiamo rimetterci in carreggiata, il tasto da toccare non sono io. Ci sarò sempre per questo club. Adesso bisogna riportare il Milan dove compete”.

Nel corso dell’intervista, Florenzi ha anche aggiunto: “Si è perso lo spirito? Ci sono delle responsabilità, per quello che mi riguarda queste vanno divise quando viene fuori un’annata così. Sappiamo quali errori non commettere più. Il Milan è una cosa serie. Non dico di scusarci, ma poco ci manca. Questa maglia e questi tifosi non meritano di vedere una squadra così e fuori dalle coppe. Abbiamo una qualità per stare in alto, poi è ovvio che ci sono stagioni un po’ così. C’è da fare di più, si deve ripartire dagli uomini e di chi ha veramente voglia di combattere. Il Milan lo merita”.