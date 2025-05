Il Milan blinda il suo leader: Furlani spegne i rumors

Il Milan mette una serie ipoteca su uno dei suoi principali leader della rosa: Giorgio Furlani mette un freno alle voci di mercato.

Dopo una stagione caratterizzata più da momenti negativi che da gioie, il Milan nella prossima stagione vuole tornare a prendersi la scena, riprendendosi un posto ai vertici della Serie A. Per riuscire nell’intento, il club rossonero si affiderà principalmente a quelle che sono le sue certezze. Una di queste è Tijjani Reijnders, giocatore sul quale sarebbe stata presa una decisione molto chiara per il futuro.

Giù le mani da Reijnders: il Milan lo blinda!

Tijjani Reijnders non si tocca. Nonostante le continue voci di mercato e la possibilità di fare una ricchissima plusvalenza, il Milan non avrebbe alcuna voglia di lasciar partire il centrocampista olandese a margine della prossima finestra di calciomercato. Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘Il Corriere dello Sport’, il giocatore rossonero sarà uno dei pilastri portanti del Milan anche in vista del nuovo anno.

Giorgio Furlani, così come l’intera dirigenza rossonera, avrebbe stroncato sul nascere le avance presentate da alcuni top club. Non a caso, il Milan ha recentemente messo sottochiave il centrocampista classe 1998 con un rinnovo contrattuale. Tijjani Reijnders, autore di 15 gol e 5 assist in questa stagione, ha esteso il proprio legame con il Milan fino al 2030. Accordo dal quale l’olandese ha ricavato un importante adeguamento dell’ingaggio.

Il Milan ha blindato Reijnders, forte anche della volontà del calciatore. Nelle scorse settimane, infatti, il centrocampista olandese avrebbe respinto la corte di club come Real Madrid, Barcellona e Manchester City, mostrando grande voglia di continuare a fare la differenza con indosso la maglia rossonera.