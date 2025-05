Il Milan fa sul serio: pronti 40 milioni per il talento della Premier

Giorgio Furlani ha messo nel mirino un giovane talento della Premier League: il Milan prepara un investimento da 40 milioni!

Manca ancora molto all’apertura della finestra di calciomercato estivo, eppure il Milan si è già messo al lavoro per studiare con cura i passi da fare in virtù della nuova stagione. La società rossonera sta ragionando attentamente, riversandosi sul fronte relativo alla campagna acquisti con determinazione e un grandissimo senso di riscatto. Nei discorsi futuri del Milan ci sarebbe finito anche un giovane talento della Premier League.

Furlani stregato dal talento: il Milan ha messo gli occhi sul gioiellino belga

Secondo quanto riportato dal giornalista esperto di mercato Ekrem Konur, il Milan starebbe seguendo con insistenza un giovane talento di proprietà del Chelsea: Romeo Lavia. Il centrocampista belga sarebbe l’ultima idea vagliata dalla società rossonera per dare maggiore qualità e quantità alla mediana.

Il Milan avrebbero raccolto informazioni per capire la fattibilità dell’eventuale operazione. Le richieste del Chelsea sarebbero elevate: per strapparlo ai blues, il Diavolo avrebbe bisogno di 40 milioni di euro. Cifra che sarebbe stata etichettata come elevata dal Milan. La dirigenza rossonera, di fatto, starebbe lavorando ad un operazione in prestito con diritto di riscatto.

Romeo Lavia: il gioiello che ha incantato il Milan

Romeo Lavia è un mediano puro, che abbina eccellenti capacità tecniche e tattiche a ottime doti fisiche. Il centrocampista classe 2004, nato a Brussels, è cresciuto calcisticamente prima nell’Anderlecht e poi Manchester City. Prima del passaggio al Chelsea, Lavia si è lanciato nel calcio dei grandi grazie al Southampton. Il giocatore belga, che ha in essere un contratto fino al 2030, è gestito dall’Elite Project Group Limited. Inoltre, Lavia è di piede destro e ha l’Adidas come sponsor di rappresentanza.

In questa stagione, sono state pochissime le opportunità per Romeo Lavia. Sin qui, il calciatore ha raccolto con il club londinese appena 14 presenze (1 assist), totalizzando a malapena 663 minuti in campo. Numeri che potrebbero spingere il promettente centrocampista a valutare l’addio per trasferirsi in un club che gli dia un ruolo da protagonista. Garanzie che potrebbe concedergli il Milan, disposto a metterlo al centro del progetto.