Il Milan lo riporta in Serie A: affare da sogno!

Il Milan è pronto a riportare il top player in Serie A: la società rossonera prepara l’operazione da 23 milioni di euro.

Il Milan sta pesando in grande per la prossima stagione, ampliando i propri orizzonti sul mercato per mettersi alle spalle una stagione ricca di episodi negativi. La società rossonera vuole rilanciare le proprie ambizioni, tornando a prendersi un posto di spicco tra le grandi della Serie A. Per farlo, servirà una campagna acquisti di spessore. La volontà da parte della dirigenza c’è tutte, come dimostra l’ultima indiscrezione di mercato legata ai rossoneri. Il Milan starebbe cercando di riportare un top player nel campionato di Serie A, uno di quelli che fanno ancora la differenza in mezzo al campo.

Il Milan sogna in grande: Furlani all’assalto per il top player della Saudi Pro League

Le ambizioni del Milan sono sempre più grandi per la prossima stagione. La società rossonera starebbe accarezzando l’idea di riportare in Serie A quello che è stato uno dei centrocampisti più importanti degli ultimi anni della massima serie: Sergej Milinkovic-Savic. Secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.com’, il club lombardo potrebbe presto muoversi in questo senso, realizzando un colpo di spessore che aumenterebbe e come il potenziale della mediana.

Dopo otto stagioni passate a difesa dei colori della Lazio, il centrocampista serbo nell’estate del 2023 si è trasferito alla corte dell’Al-Hilal, accettando la ricca proposta economica. Il calciatore classe 1995 sta facendo la differenza anche in Saudi Pro League, vincendo tutto quello che c’era da vincere in Arabia Saudita. Nonostante il campionato poco competitivo ed i suoi 30anni, Sergej Milinkovic-Savic gode ancora di un ottimo stato di forma. Dunque, il serbo potrebbe ancora offrire molto alla Serie A. Il Milan presto potrebbe attivarsi concretamente, dato che l’ex Lazio rappresenterebbe un’opportunità di mercato.

Considerata la qualità del calciatore, il dispendio economico non sarebbe neanche così esagerato. Al Milan basterebbero 22/23 milioni di euro per strapparlo all’Al-Hilal e riportarlo in Italia. A giovare la situazione sarebbe proprio la squadra saudita, che a fronte di un’offerta di tale portata si sarebbe detta predisposta ad acconsentire alla cessione. Insomma, il Milan starebbe pensando ad un clamoroso ritorno: un colpo da sogno.

Occhi puntati anche in Inghilterra: nuovo nome per il dopo Theo

Il Milan sta facendo attenzione ad ogni dinamica di mercato, ben consapevole che la rosa va migliorata in ogni reparto. La società rossonera, dato che le negoziazioni con Theo Hernandez vanno a passo lento, ha buttato giù una lista di nomi che potrebbero sostituire il francese in caso di addio. Ai vari Tavares e De Cuyper, si sarebbe aggiunto anche Junior Firpo. Secondo quanto riportato da TBR Football, il terzino piace moltissimo al Milan.

Dopo la promozione in Premier ottenuta con il Leeds United, il calciatore classe 1996 sembra voler cambiare squadra, decidendo di non rinnovare con il club. L’ex Barcellona ha un contratto in scadenza al termine della stagione e quindi presto potrebbe diventare una golosissima occasione di mercato. Opportunità che il Milan vuole cogliere dopo l’ottima stagione di Firpo in Championship. Il terzino della Repubblica Dominicana è stato uno dei protagonisti della cavalcata stagionale del Leeds, collezionando la bellezza di 10 assist e 4 gol in 35 presenze.