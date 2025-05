Il Milan lo svincola: l’ufficialità è in arrivo

Il Milan ha deciso: esercitata la clausola per lo svincolo. L’ufficialità dell’addio è attesa nei prossimi giorni.

Dopo i fallimenti riscontrati nel puntare prima su Fonseca e poi su Conceicao, ora per il Milan è arrivato il momento di dare inizio ad un nuovo ciclo. La società rossonera vuole voltare pagine, alimentando una strategia ben chiara. Le intenzioni del club sarebbero quelle di affidarsi ad un tecnico italiano, costruendo attorno a lui una rosa funzionale alla sua filosofia e sopratutto composta da giocatori parlino la sua stessa lingua. Il Milan, infatti, vorrebbe allestire una rosa più italiana possibile. Tare, prossimo direttore sportivo dei rossoneri, avrebbe puntato questi nomi: Thiago Motta, Vincenzo Italiano, Massimiliano Allegri, Roberto Mancini e Maurizio Sarri. Prima, però, c’è da risolvere la questione Conceicao. Il Milan dovrebbe dargli il benservito nei prossimi giorni.

Conceicao saluta: il Milano lo svincola

Sergio Conceicao si avvicina al momento dei saluti. Dopo solo pochi mesi sulla panchina rossonera, in cui l’unica gioia è stata la vittoria della Supercoppa, l’avventura tecnico portoghese è giunta al capolinea. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la società rossonera avrebbe attivato la clausola per rescindere il contratto del mister ex Porto. Una decisione che sarebbe arrivata ancor prima di capire quali fossero le intenzioni del tecnico a riguardo.

Dopo il trionfo in Arabia, Conceicao ha perso la bussola, venendo eliminato nei playoff di Champions e sprofondando in zona che stonano con il nome Milan. Senza dimenticare la recente finale di Coppa Italia persa col Bologna. Il Diavolo ha chiuso la stagione fuori dalla zona Europa e questo provocherà dei seri danni finanziari. Le prime avvisaglie ci sono già: dopo due anni in attivo, il prossimo esercizio del Milan sarà in perdita.

Dunque, il Milan è in procinto di chiudere i rapporti lavorativi con Sergio Conceicao con un anno d’anticipo rispetto agli accordi contrattuali pattuiti a dicembre. Un addio che, molto probabilmente, avverrà nel silenzio più totale. Ieri, a margine di Milan-Monza, Conceicao non si è potuto nemmeno vivere gli ultimi istanti della sua esperienza rossonera, essendo squalificato. Il tecnico, di fatto, ha assistito alla sfida da uno degli ‘SkyBox’ di San Siro, evitando di rilasciare dichiarazioni al termine della gara. Insomma, il divorzio tra il Milan e Sergio Conceicao si consumerà in silenzio.