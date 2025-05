Il Milan paga la clausola: Furlani pesca in Ligue 1

Il Milan è pronto a piazza un colpo da novanta per rinforzare il centrocampo: l’operazione è in dirittura d’arrivo.

Il nuovo Milan comincia a prendere forma. Il primo tassello sarà posizionato a breve e prenderà il nome di Igli Tare. La società rossonera ha scelto l’ex Lazio per il ruolo di direttore sportivo, affidando a lui l’arduo compito di rilanciare le ambizioni del club nella prossima stagione. Secondo Matteo Moretto, il dirigente albese dovrebbe firmare a stretto giro un contratto triennale da 800mila euro. Una volta messo tutto nero su bianco, Tare inizierà a pensare al mercato. In tal senso, nell’ultimo periodo sta iniziando a girare con insistente un nome in particolare intorno al mondo Milan. Il Diavolo sarebbe pronto a siglare un colpo di spessore dalla Francia.

Il Milan paga la clausola: colpaccio dalla Ligue 1

Tare si prepara a diventare il nuovo ds del Milan e nel frattempo la dirigenza rossonera continua a tenere sottocchio quelli che potrebbero essere i rinforzi giusti. Secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.com’, il club lombardo starebbe insistendo per assicurarsi le prestazioni di Rayan Cherki, giovane esterno offensivo in uscita dal Lione. Il Diavolo lo considererebbe come un’opportunità molto ghiotta, soprattutto dopo l’annuncio dello stesso calciatore francese.

Al termine dell’ultima gara di campionato contro l’Angers, Rayan Cherki è uscito allo scoperto in merito al suo futuro, svelando che non indosserà la maglia del Lione nella prossima stagione. Dopo un’annata positiva con i francesi, squadra in cui è cresciuto e si è affermato, è pronto a vivere una nuova avventura. Tra la società di Ligue 1 ed il giovane talento classe 2003 ci sarebbe una sorta di patto, concordato in occasione del rinnovo di contratto fino a giugno 2026.

A margine dell’incontro avvenuto nel settembre scorso, le parti hanno inserito negli accordi una clausola rescissoria da 22,5 milioni di euro. Cifra che il Milan sarebbe più che disposto a sborsare per mettere le mani sul promettente giocatore. Tuttavia, il club rossonero non sarebbe solo nella corsa per Rayan Cherki. Sulle tracce del calciatore francese sembra esserci anche l’Atalanta, oltre al Borussia Dortmund e a diverse compagini della Premier League. In questa stagione, Cherki ha collezionato 12 gol e 20 assist in 44 partite.

Nel mirino anche un altro giovane talento: gioca in Serie A

Non solo all’estero, il Milan sta guardando attentamente anche in Serie A, mettendo tra gli obiettivi di mercato alcuni giovani interessanti. Nell’elenco, secondo Nicolò Schira, ci sarebbe finito anche Giovanni Leoni. Il club rossonero starebbe seguendo con costanza il giovane difensore del Parma tramite alcuni dei suoi scout. Anche in questo caso, la concorrenza non manca. Il centrale classe 2006 sarebbe finito al centro dell’interesse anche di club come Inter e Napoli.

Giovanni Leoni è legato al Parma da un contratto fino al 2029. Stando a Transfermarkt, il difensore ha una valutazione di mercato che si aggira intorno ai 6 milioni di euro. Ma è chiaro che la cifra in sede di mercato potrebbe salire in modo significativo, considerato l’ampio margine di crescita e il grande potenziale. Infatti, stando agli ultimi rumors, la società emiliana avrebbe fatto sapere ai club interessati che ci vogliono almeno 20 milioni. Leoni è una delle rivelazioni più affascinanti di questo campionato e l’ennesima prova di spessore contro il Napoli, dove ha praticamente annullato Lukaku, non ha fatto altro che dare ulteriori conferme sulle sue enormi qualità difensive.