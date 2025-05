Il Milan sacrifica Leao: scambio con l’Arsenal

Rafa Leao continua ad attirare l’attenzione dei top club europei e in estate potrebbe essere sacrificato

Nonostante una stagione deludente per il Milan, Rafael Leao resta al centro di molte voci di mercato. Occhio alle sirene di mercato provenienti da Londra.

Legato al Milan da altri tre anni di contratto, il nome di Rafael Leao continua a rimbalzare negli ambienti di calciomercato. L’attaccante portoghese in questa stagione finora ha realizzato dodici gol e tredici assist in quarantotto partite giocate con la maglia del Milan tra campionato e coppe. Una stagione segnata anche da alcuni momenti negativi, come le esclusioni dall’undici titolare, soprattutto nella prima parte di stagione con Paulo Fonseca in panchina.

Col passare dei mesi, però, l’ex Sporting e Lille ha comunque saputo farsi apprezzare, confermando ancora di avere tutte le carte in regola sul piano tecnico per diventare un giocatore da top club internazionale. E in tal senso apprezzamenti e richieste non mancano: sono diverse, infatti, le grani società europee interessate al talento di Rafael Leao e tra questi c’è l’Arsenal di Mike Arteta, reduce dall’eliminazione dalla semifinale di Champions League per mano del Paris Saint-Germain. Con il Liverpool ormai campione d’Inghilterra, i Gunners vogliono rilanciare e per farlo tenteranno anche l’assalto a Rafael Leao in vista della prossima stagione.

Calciomercato Milan, scambio con l’Arsenal per Rafa Leao

Stando a quanto riportato da SportItalia, l’Arsenal sarebbe disposto a fare sul serio per portare Rafael Leao in Premier League. Il club londinese non sarebbe spaventato dalla valutazione di mercato del Milan che potrebbe chiedere una cifra vicina ai 100 milioni di euro per far partire l’esterno offensivo lusitano. Una cifra alla portata dell’Arsenal che però potrebbe inserire in una eventuale proposta il cartellino di un giocatore per ridurre la spesa e liberarsi di qualche elemento in uscita.

Occhio, in tal senso, al nome di Leandro Trossard, pari ruolo di Rafael Leao e legato all’Arsenal da un solo altro anno di contratto. Giocatore di comprovata esperienza anche a livello internazionale (è un classe ’94 e titolare della Nazionale del Belgio) potrebbe fare al caso del Milan, anche se l’intenzione di Leao sarebbe quella di restare in rossonero nonostante le voci di mercato provenienti da Inghilterra e Arabia Saudita.