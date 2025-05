Il Milan vacilla: maxi offerta in arrivo per la stella rossonera!

Il futuro del big del Milan è in bilico: la cessione è sempre più vicina. Il top club prepara una super offerta!

Il Milan si appresta a chiudere una deludente stagione con un amaro nono posto in classifica, restando fuori dalla zona Europa. Questo provocherà un significativo danno economico alle casse del club,generando delle riflessioni attente in ottica mercato. Senza gli introiti derivanti dalle competizioni UEFA, il Milan potrebbe anche decidere di rinunciare a qualche pezzo pregiato per finanziarsi la prossima campagna acquisti. Tra quelli su cui si starebbero facendo delle ponderate considerazioni è Tijjani Reijnders. Il calciatore olandese potrebbe finire sul mercato, garantendo alla società lombarda una cospicua somma da investire per migliorare la rosa senza andare a compromettere il bilancio. Dopo due anni consecutivi di utili, Red Bird per la prima volta nella sua gestione chiudere l’esercizio 2024/2025 in rosso, con una perdita di 25 milioni. Senza dimenticare gli 80 milioni andati in fumo per la mancata qualificazione alla prossima Champions.

Reijnders fa le valigie? Il top club è in pressing!

Seppur sia diventato in poco tempo uno dei pilastri indiscussi del Milan, Tijjani Reijnders questa estate potrebbe dire addio al Diavolo per accettare la corte di uno dei top club più blasonati al mondo. Secondo quanto riportato da ‘Il Corriere dello Sport’, il Manchester City di Pep Guardiola starebbe muovendo di passi importanti per arrivare al centrocampista classe 1998. I Citizens, di fatto, sarebbero pronti a far vacillare il Diavolo mettendo sul tavolo circa 70 milioni di euro più bonus. La trattativa sarebbe stata incanalata sui binari giusti, con inglesi e rossoneri in costante contatto. I dialoghi tra le parti sembrano essere in stato avanzato.

La sensazione è che il club di Premier League presto possa mandare in porto l’operazione. Dopo averlo tenuto sottocchio per diversi mesi, ora la squadra di Guardiola sarebbe ben disposta a passare alle cose formali. Il club inglese, infatti, starebbe ragionando sul tipo di offerta contrattuale da proporre al calciatore. Reijnders ha di recente rinnovato il proprio contratto con il Milan, allungandolo fino al 2030. Con i nuovi accordi, il centrocampista olandese percepisce 3 milioni netti a stagione.

Il City sarebbe determinato a presentare al calciatore un ingaggio ben più alto. Tuttavia, Reijnders si è sempre dimostrato molto riconoscente nei confronti del Milan, manifestando grande amore e attaccamento per la maglia. L’ex Az Alkmaar non ha mai comunicato di voler andar via, ma è chiaro che il fascino di giocare in Premier League con un club prestigioso potrebbe mettere a dura prova i sentimenti dell’olandese. Il centrocampista starebbe valutando attentamente la ghiotta ipotesi, così come il Milan, intenzionato a mettere a posto il bilancio.

Individuato il sostituto di Reijnders: Furlani punta gli occhi sul regista della Serie A

Il Milan avrebbe già in mente su chi puntare in caso di cessione di Tijjani Reijnders. Stando alle ultime indiscrezioni raccolte da ‘TMW’, la società rossonera avrebbe messo Samuele Ricci in cima alla lista degli obiettivi qualora il centrocampista olandese dovesse dire addio. Dunque, buona parte dei soldi dell’eventuale trasferimento dell’ex Az Alkmaar verrebbero investiti sul regista del Torino. Intanto, Urbano Cairo avrebbe già messo le cose in chiaro, mettendo il prezzo del centrocampista italiano sui 30/35 milioni di euro.

Samuele Ricci è una delle rivelazioni più affascinanti dell’ultimo campionato di Serie A. Nel corso di questa stagione, il calciatore classe 2001 ha dimostrato di possedere delle indubbie qualità tecniche, ma anche una certa versatilità tattica. Inoltre, non gli manca la personalità, con il quale si è preso di diritto un posto da protagonista nella Nazionale di Spalletti. La concorrenza, però, non manca, sopratutto in Serie A. Per mettere le mani su Ricci, il Milan dovrà prevalere principalmente su club del calibro di Inter e Napoli.