Il Pisa torna in Serie A: Pippo Inzaghi tornerà a sfidare il Milan

Dopo 34 anni dall’ultima volta, il Pisa allenato dall’ex rossonero Pippo Inzaghi torna in Serie A: sarà sfida con il Milan.

Giornata di verdetti per il campionato di Serie B: grazie alla sconfitta dello Spezia, il Pisa torna ufficialmente in Serie A, dopo esattamente 34 anni dall’ultima volta. Nonostante la sconfitta a Bari, il club toscano è matematicamente promosso al campionato superiore; nulla da fare per lo Spezia, che proverà a tornare nella categoria superiori con i play-off. Nella giornata odierna, inoltre, si è avuto un altro verdetto, ovvero la matematica retrocessione del Monza in Serie B. La cavalcata del Pisa è tutto merito di Pippo Inzaghi, ingaggiato come allenatore la scorsa estate.

Milan-Pisa, a quando risale l’ultimo confronto

Dopo 34 anni dall’ultima volta, il Pisa è di nuovo in Serie A: ci aveva già provato tre stagioni fa, quando il club toscano è uscito sconfitto nella finale playoff contro il Monza di Berlusconi. Questa volta il Pisa accede alla Serie A direttamente, dopo il Sassuolo, già promosso da un paio di settimane nella categoria superiore.

Grazie alla promozione in Serie A, il Pisa tornerà ad affrontare il Milan: l’ultimo precedente tra le due squadre risale al 13 aprile 1991, match valido per la 29ª giornata del campionato di Serie A. In quella partita, disputata a Pisa, il Milan si impose per 1-0 grazie a un gol di Marco van Basten. I precedenti tra Milan e Pisa sorridono quasi a pieno ai rossoneri: 18 gli incontri ufficiali tra i due club, con 12 vittoria per il Milan, 2 pareggi e 4 vittorie per il Pisa.

Serie A, il Milan incontra nuovamente Pippo Inzaghi

Con il ritorno del Pisa in Serie A, Filippo Inzaghi tornerà a confrontarsi con il suo passato: 12 anni con la maglia rossonera, tanti gol e qualche trofeo alzato. I tifosi rossoneri di certo non lo dimenticheranno, ma questa volta Inzaghi tornerà a Milano da avversario, per provare l’impresa con il suo Pisa.

Il tecnico del club toscano ha già affrontato il Milan da allenatore in tre occasioni: bilancio non favorevole, con un pareggio, quando era sulla panchina del Bologna, e due sconfitte, sulla panchina del Benevento. Inzaghi cercherà dunque di fare l’impresa contro il suo passato, con l’obiettivo di tenere il Pisa in Serie A.