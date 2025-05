Il pupillo di Guardiola al Milan: l’indizio decisivo

Il Milan all’assalto di un giocatore in uscita dal Manchester City, Guardiola lo lascia andare: che affare per i rossoneri

Comunque andrà a finire questa stagione, per il Milan, resterà in qualche modo un senso di incompiuto. Le potenzialità della squadra sembravano esserci, il rendimento però, in campionato e in Europa, non è stato decisamente all’altezza delle aspettative. La vittoria in Supercoppa e quella eventuale in Coppa Italia possono lenire solo in parte la delusione, la speranza per i rossoneri è che la finale della coppa nazionale possa fare in qualche modo da punto di ripartenza per restituire entusiasmo.

Nelle ultime settimane, il Milan ha provato a tirarsi su, cercando di invertire la rotta che stava per far concludere l’annata in maniera malinconica. E sebbene il gruppo stia rispondendo, la sensazione è che questo scatto di orgoglio, per qualcuno, sia arrivato tardivamente. Ecco perché qualcuno tra i big meriterà la conferma, altri saranno destinati all’addio.

Ovviamente, a prescindere dai movimenti in uscita, un Milan che voglia essere davvero competitivo nella prossima stagione non potrà esimersi dall’investire in maniera importante sul mercato. Si guarda perciò anche a profili di calciatori assai rilevanti, pur sapendo che il club, nella prossima stagione, a meno di ribaltoni clamorosi negli ultimi 180 minuti non disputerà la prossima Champions League. Occhio a un calciatore del Manchester City messo nel mirino con decisione, l’affare può stravolgere tutto.

Milan, avanti tutta su Grealish: è lui l’erede designato di Leao

Torna in auge il nome di Jack Grealish, che il Milan avrebbe individuato come sostituto di Rafael Leao, nel caso di una partenza del portoghese.

L’indiscrezione arriva dall’Inghilterra e da ‘Givemesport’, che spiega come su Leao ci siano nuovi rumours di mercato e la volontà, da parte di diversi club, di andare all’assalto del portoghese, a costo di superare i 100 milioni di euro per accaparrarselo. Di fronte a una proposta del genere, il Diavolo potrebbe non tirarsi indietro e avrebbe eccome le risorse per prendere un sostituto assolutamente all’altezza come il britannico.

Milan, top club all’assalto su Leao: asta pronta a scatenarsi, corsa a tre

L’irruzione in scena dell’Arsenal può cambiare gli scenari. Sarebbero i ‘Gunners’, in questo momento, i maggiormente intenzionati ad assaltare Leao.

Il tutto può rilanciare il prezzo di uscita di Leao e scatenare l’asta. Probabilmente nessuno arriverà all’importo della clausola rescissoria del funambolo lusitano, ma almeno si proverà ad avvicinarvisi. Barcellona e Chelsea sono avvisate e proveranno a rispondere, il futuro di Leao non è ancora scritto.