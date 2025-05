Incubo senza fine per il Diavolo: affonda anche il Milan Futuro

La stagione si chiude in maniera amara per il Milan Futuro: la selezione giovanile dei rossoneri incassa l’ultima, decisiva, sconfitta

Sembra non esserci limite al peggio, per quanto concerne l’attuale stagione del Milan. I rossoneri hanno raccolto delusioni in serie, in una annata davvero complicata e quasi maledetta. A livello psicologico, la sconfitta in finale di Coppa Italia è stata durissima da digerire. Ma non è stata l’ultima mazzata riservata agli appassionati del Diavolo, tutt’altro.

A simboleggiare le difficoltà enormi a tutti i livelli, la confusione della società e la mancanza di piani tecnici coerenti, arriva anche la certificazione del flop del progetto Milan Futuro. Da quest’anno, anche i rossoneri si sono infatti dotati di una propria squadra B, come già fatto dalla Juventus e anche dall’Atalanta. Ma per i giovanissimi a indossare la maglia del Diavolo, nel campionato di Serie C, le cose sono state in salita fin da subito. E adesso è arrivato il verdetto, amarissimo e definitivo. La squadra è retrocessa in Serie D.

Milan Futuro, addio alla Serie C: sconfitta per 2-0 contro la Spal nei playout, è retrocessione in Serie D

Il Milan Futuro si era condannato a dover disputare i playout per via di un campionato dal rendimento quasi disastroso, con il 18esimo posto e appena 34 punti conquistati in 38 giornate. Nel doppio confronto, ha prevalso la Spal, ribaltando nella gara di ritorno il risultato dell’andata.

La gara di stasera al ‘Mazza’ di Ferrara ha visto il Milan Futuro soccombere per 2-0, per effetto della doppietta di Molina nel primo tempo. Un punteggio che ha reso vana la vittoria per 1-0 dell’andata e che nel secondo tempo la squadra di Oddo non è riuscita a sovvertire. La Spal si salva con merito, il Milan Futuro incassa una cocente delusione che sa di fallimento.

Milan Futuro, e adesso? Progetto tutto da rivedere, gli scenari

Evidentemente, l’intero progetto Milan Futuro adesso è da mettere in discussione. Si dovrà ripartire, il prossimo anno, dalla Serie D, cercando di approcciare il campionato di quarta divisione con la giusta mentalità.

Nelle ultime settimane, con Oddo, si era visto qualcosa di meglio rispetto al periodo con Bonera al timone, ma non è bastato per salvare la baracca. La contestazione dei tifosi, già rumorosa per l’andamento della prima squadra, adesso si fa già pesante sui social anche per la selezione giovanile. Altre risposte che il Milan dovrà dare, prossimamente, per cercare di invertire un trend fortemente negativo nella reputazione dell’intera società.