“Infastidito dall’allontanamento di Maldini”: Milan, l’ex rossonero tuona

L’ex calciatore del Milan ha polemizzato sulla gestione dell’attuale società, in particolare sull’allontanamento di Maldini.

La stagione del Milan è ritenuta fallimentare dai dirigenti rossoneri stessi, in particolare da Furlani e Moncada, che al termine della partita di Coppa Italia contro il Bologna, persa dalla squadra rossonera, si sono presentati davanti alle telecamere ammettendo di aver toccato il fondo durante questa stagione. Ora l’obiettivo è ripartire, soprattutto a livello dirigenziale, con la società rossonera che deve riacquisire la fiducia di tutti i tifosi rossoneri. Un primo passo è stato fatto, con l’ingresso di Igli Tare come nuovo direttore sportivo. Ma i tifosi in questo periodo non hanno dimenticato l’allontanamento ingiusto di Paolo Maldini, bandiera del Milan, così come alcuni ex giocatori rossoneri.

Milan, Gullit non ci sta: che attacco alla società!

L’operato della dirigenza rossonera di questi ultimi mesi non è affatto piaciuto ai tifosi, ma nemmeno a chi dal Milan c’è passato: parliamo per esempio di Ruud Gullit, ex attaccante rossonero, il quale è molto scontento e attacco la dirigenza, in particolare sulla gestione di Maldini.

Queste le sue parole rilasciate in un’intervista al quotidiano odierno Tuttosport:

Mi infastidisce vedere che figure importanti, come Paolo Maldini, che ha fatto la storia del Milan, siano state allontanate. Zatan Ibrahimovic si è ritrovato a ricoprire un ruolo che non aveva mai fatto, penso che stia facendo del suo meglio.

L’ex rossonero ha poi proseguito attaccando l’operato della dirigenza, in particolare del poco interesse dimostrato in questi mesi dalla società americana, affermando come per loro la cosa importante sia solo a livello economico: