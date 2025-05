Inter in finale di Champions, l’ex Milan fa discutere: il gesto indigna i tifosi

Non è di certo passato inosservato il gesto di un ex Milan dopo la vittoria dell’Inter sul Barcellona con conseguente qualificazione alla finale di Champions League. È rabbia tra i tifosi.

Martedì sera sensazionale per i tifosi dell’Inter, decisamente meno per quelli del Milan. Il club nerazzurro è uscito vittorioso da un match senza precedenti con il Barcellona, staccando così il pass per la finale di Champions League del 31 maggio a Monaco di Baviera.

Si tratta della seconda finale della massima competizione europea nel giro di tre stagioni per i nerazzurri, con i cugini che anche stavolta non possono far altro che restare a guardare. A rendere ancor più beffarda la serata di ieri è stato poi anche un ex Milan.

Pato si complimenta con l’Inter: i tifosi del Milan non la prendono bene

Sul suo profilo X, l’ex rossonero Alexandro Pato ci ha tenuto a fare i complimenti all’Inter per questo grande traguardo. Nei commenti, però, non sono mancate le critiche da parte di molti tifosi rossoneri che non hanno apprezzato il gesto vista la rivalità che c’è tra i due club.

Sono Milanista! Però che partita Inter ci vedremo a bordo campo il 31 maggio in Munique! @ChampionsLeague — PATO (@Pato) May 6, 2025

Una shitstorm decisamente ingiustificata nei confronti del brasiliano, guidata più dalla frustrazione per la vittoria dell’Inter che per il gesto in sé.