Italiano al Milan: la svolta, deciso il primo colpo

Il nome del tecnico del Bologna è ritornato in pole position in casa rossonera. E con lui potrebbe arrivare anche un giocatore dai felsinei

Italiano–Milan: una pista da non considerare chiusa. Nonostante la vittoria in Coppa Italia e la possibilità di dare continuità ad un progetto iniziato proprio quest’anno, il futuro del tecnico è assolutamente tutto da scrivere. Intercettato dai microfoni di Sky Sport, l’allenatore ha confermato che a fine stagione dovrà parlare con la società per fare un punto della situazione. Si tratta di un qualcosa che potrebbe portare i rossoneri alla finestra.

E l’arrivo di Italiano sulla panchina del Milan potrebbe portare i rossoneri a chiudere una operazione importante di calciomercato dal Bologna magari sin da subito. Il calciatore è un fedelissimo del tecnico in questa stagione e non è da escludere che lo chieda alla società per rinforzare ancora di più la rosa. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi perché bisognerà aspettare l’incontro tra allenatore e felsinei. E dopo si potranno fare tutte le ipotesi del caso.

Calciomercato Milan: Italiano in panchina, lo porta da Bologna

Italiano al termine della stagione incontrerà il Bologna e farà il punto della situazione. La sua volontà è quella di continuare insieme e su questo non ci sono assolutamente dubbi. Subito dopo verranno fatti tutti i ragionamenti del caso e, in caso di fumata nera, il Milan è pronto a fiondarsi sul tecnico per il post Conceicao.

Un arrivo che potrebbe portare il Milan a sondare il terreno per un giocatore del Bologna. Secondo le informazioni di cm.com, il Manchester City vorrebbe chiudere per Reijnders nel calciomercato di giugno e a quel punto i rossoneri potrebbero andare con forza su Ferguson con Italiano in panchina. Lo scozzese piace a diverse big e il club meneghino potrebbe rappresentare una possibilità importante per il salto in una squadra che ha voglia di rilanciarsi.

Molto comunque dipenderà dal destino di Italiano. Il tecnico difficilmente si priverebbe di Ferguson e quindi lo accoglierebbe con lui al Milan nel prossimo calciomercato in caso di approdo in rossonero.

Mercato Milan: Ferguson resta un obiettivo

Ferguson è un obiettivo del Milan per il calciomercato estivo a prescindere da Italiano. Naturalmente l’eventuale arrivo del tecnico potrebbe accelerare la fumata bianca.

Bisognerà comunque attendere l’incontro tra Italiano e il Bologna al termine della stagione. Solo dopo si penserà al futuro e il Milan resta una possibilità per Italiano.