Jovic-Gimenez, rebus risolto: Conceicao ha scelto

Stasera Milan-Bologna, sciolto l’ultimo dubbio di formazione dall’allenatore rossonero: deciso l’attaccante titolare

Serata dalle grandi emozioni e vietata ai deboli di cuore, quella in programma allo stadio Olimpico. Se l’incertezza assoluta la fa da padrona in campionato, mai così avvincente quest’anno come non si vedeva da tempo, prepariamoci a goderci un grande spettacolo anche in Coppa Italia, con la finale tra Milan e Bologna che di sicuro riserverà gol, bel calcio, colpi di scena.

Di fronte, due squadre che giocano sempre per fare un gol in più dell’avversario. E che hanno motivazioni differenti. Il Milan cerca il secondo trofeo stagionale, per risollevare parzialmente una stagione dalle tante contraddizioni e assicurarsi l’accesso all’Europa a prescindere dal campionato. Il Bologna vuole tornare a vincere dopo oltre cinquant’anni e rendere la sua annata indimenticabile, a coronamento di un percorso recente di rilievo.

Per i due allenatori, Conceicao e Italiano, c’è da preparare la sfida nel miglior modo possibile. In casa rossonera tengono banco le scelte del tecnico portoghese, con il principale dubbio che riguarda l’attacco, ossia la scelta tra Jovic e Gimenez al centro. Una scelta che pare sia stata fatta.

Milan-Bologna, parte ancora Jovic dall’inizio: non c’è due senza tre

In conferenza stampa, Conceicao ha spiegato come non avesse ancora deciso tra gli attaccanti a disposizione, mischiando e coprendo le carte. Ma tutto pare indicare che sarà Jovic a partire ancora titolare.

I tre principali quotidiani sportivi – Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport e Tuttosport – puntano su questa versione infatti. Una decisione che potrebbe apparire sorprendente, per certi versi, visto che Gimenez venerdì ha risolto la gara con il Bologna in campionato con una doppietta e che il lunedì precedente, con il Genoa, aveva avuto parte nell’altra rimonta, sempre da subentrato. Ma forse, proprio per questo Conceicao vuole tenerselo come arma a gara in corso.

Milan-Bologna, Conceicao sorride: recupera Fofana, squadra al completo

Pochi dubbi sullo schieramento tattico, con il 3-4-3 utilizzato recentemente che verrà confermato e che ha dato una quadra diversa al gruppo. E una buona notizia: Youssouf Fofana pare aver recuperato.

Anche nel caso del francese, alla vigilia Conceicao non si era sbilanciato troppo, ma tutti i giornalisti al seguito dei rossoneri si dicono certi che il centrocampista abbia recuperato dal suo infortunio e sarà pronto a prendere posto in mediana al fianco di Reijnders. Per dare equilibrio in mezzo e permettere agli altri, ai suoi fianchi e davanti a lui, di provare a scatenare tutte le loro doti offensive.