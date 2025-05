Leao via, altro affare col Chelsea: scambio targato Mendes

L’agente di Rafael Leao si mette in azione per lo scambio con il Chelsea: così cambia tutto

Inizia una nuova era, per il Milan, in tutto e per tutto. Una decisione per certi versi inevitabile, dopo una stagione, come quella appena trascorsa, che ha rappresentato un fallimento su tutta la linea per i rossoneri. Questo significa non soltanto cercare di rimediare agli errori commessi e avviarsi verso una strada diversa, ma anche in molti casi dire addio a chi è stato una colonna portante del Diavolo negli ultimi anni.

Negli ultimi giorni, in tal senso, sono state tante e si sono moltiplicate all’infinito le voci sugli addii di vari big della rosa. Discorsi che riguardano anche Rafael Leao. Il portoghese rappresenta sicuramente il principale asset tecnico del club, ed è difficile pensare di rinunciarvi, ma è anche vero che lui per primo non è riuscito più di tanto a trascinare fuori la squadra dai momenti difficili, come ci si sarebbe attesi. Ed ambo le parti potrebbero pensare di separarsi, a questo punto.

Per il Milan, si avvia dunque la ricerca di nuovi punti di riferimento, mentre per il giocatore si fa largo l’idea di rilanciarsi altrove. Le pretendenti non mancano. E può nascere un nuovo asse con il Chelsea, con la regia di Jorge Mendes.

Milan, il Chelsea fa sul serio per Leao: Pedro Neto la carta di scambio

I londinesi tornano a fare sul serio per Leao, come riportato da diversi portali in Inghilterra. Le richieste cash del Milan rimangono alte, Mendes può attivarsi per orchestrare uno scambio ‘interno’ alla sua scuderia con Pedro Neto.

L’altro esterno portoghese lo abbiamo visto anche in Serie A, anni fa, giovanissimo, alla Lazio, dove però non aveva trovato spazio e modo per esprimersi. In questi anni è cresciuto, prima al Wolverhampton, poi proprio al Chelsea, che però lo riterrebbe sacrificabile per arrivare a Leao, proponendo dunque uno scambio con una parte cash poi da stabilire a favore del Diavolo.

Milan, scatta l’allarme per le cessioni dei big: si allontana anche Reijnders

Leao, comunque, non è l’unico big, come detto, che può lasciare Milanello. Altra partenza che può concretizzarsi, anche se dolorosa, è quella di Reijnders.

L’olandese è stato largamente il migliore del Milan in questa stagione, ma un Diavolo fuori dall’Europa ha necessità di mettere a posto le casse. E in caso di maxi offerta dal Manchester City sarebbe dura rinunciare. Insomma, non si prospetta una situazione facilissima per Allegri, qualora il livornese dovesse arrivare, ma il tecnico ovviamente chiederà garanzie per adeguati rimpiazzi dei partenti.