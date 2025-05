L’ex Milan lancia l’allarme: “È troppo preoccupante”

I rossoneri tra una stagione da dimenticare e quella che può rappresentare la ripartenza, soprattutto senza coppe. Anche un ex di Milanello, ora commentatore, si è espresso sul campionato che verrà.

Il Milan prepara la partita di sabato sera contro il Monza. L’ultimo saluto a San Siro e poi questa stagione verrà finalmente archiviata. Ora bisogna essere bravi a conservare il poco, pochissimo buono della squadra di quest’anno e ripartire con due – tre innesti importanti. Ovviamente però, prima ancora di operare sul mercato, vanno definite le figure dell’allenatore e del diretto sportivo. Quest’ultimo, almeno dalle ultime indiscrezioni, sembra ormai essere Igli Tare.

Costacurta a Sky: “Questa è la fase più difficile per il Milan”

L’ex calciatore dei rossoneri Billy Costacurta, nonché attualmente commentatore per la redazione di Sky Sport, ha commentato a fondo la situazione in casa Milan ai microfoni della stessa emittente: “Una stagione come questa può capitare, è successo anche a me e quello era un grande Milan – ha dichiarato l’ex difensore – La cosa preoccupante è che a gennaio si sono impegnati, ci hanno provato davvero a rinforzare la squadra, eppure hanno fatto solo peggio. Ora come si comporteranno?”

E sul nuovo direttore sportivo invece: “Deve essere la figura al centro di tutto e deve assolutamente fare chiarezza a livello tecnico – ha dichiarato – Poi certo, dovrà anche provvedere ad un paio di innesti importanti, questo è fuori dubbio.”