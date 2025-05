L’infortunio mette nei guai il Milan: tegola Leao

Rafael Leao sotto le luci dei riflettori: l’infortunio che complica di nuovo le cose al Diavolo

Il Milan si appella all’orgoglio, alle energie residue, al talento dei propri giocatori migliori, negli ultimi scampoli di questa stagione, per non concludere con un disastro totale e salvare almeno la partecipazione alle prossime coppe europee. Ma non sarà facile ritrovare concentrazione e fiducia, dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia, e nel modo in cui è maturata, con una resa quasi senza condizioni nel secondo tempo, una volta subito il gol di Ndoye, con una reazione che è stata molto confusa e con pochissime idee.

Vincere il trofeo avrebbe potuto rendere più dolce il bilancio di una annata comunque complicata, adesso il bilancio tende decisamente al negativo. Ci sarà molto da ripensare nel nuovo Milan, ma intanto manca ancora qualche partita. In cui i rossoneri devono aggrapparsi, come detto, alla forza di calciatori che non possono essersi dimenticati del loro valore. Come Rafael Leao, che si acceso decisamente troppo a intermittenza e lasciando segni del suo passaggio soltanto a corrente alternata.

Al portoghese i tifosi rossoneri chiedono un ultimo sussulto, sperando di essere esauditi. Ma arriva, nel frattempo, una notizia che può cambiare gli scenari nell’immediato e non solo. Un infortunio cambia tutti i piani.

Nico Williams infortunato e fuori dal mercato: il Barcellona ora si fionda su Leao

A preoccupare non sono le condizioni di Leao, ma quelle di Nico Williams, talento dell’Athletic Bilbao che è alle prese, da tempo, con una fastidiosa pubalgia. E la soluzione che lui e il club potrebbero adottare sarebbe drastica.

In Spagna, ‘Elgoldigital’ spiega che Williams potrebbe ricorrere a un intervento chirurgico per risolvere il problema. Questo, però, farebbe sì di tenerlo fuori praticamente per tutti i mesi estivi. Il Barcellona, che lo segue sul mercato, a questo punto lo mollerebbe e deciderebbe di concentrare le proprie attenzioni nuovamente su Leao. Il tutto potrebbe incidere pesantemente sugli equilibri dell’intera sessione di mercato e della squadra che verrà.

Milan, big a rischio: anche il doppio assalto a Theo Hernandez e Reijnders

Dunque, la posizione di Leao al Milan, per la prossima stagione, inizia a farsi a rischio. E non è l’unico big che potrebbe lasciare la squadra, a certe condizioni.

Un Milan completamente fuori dalle competizioni europee potrebbe trovarsi in difficoltà economiche piuttosto serie e per far quadrare i conti potrebbe dover accettare le offerte provenienti dall’estero. Si parla di un incasso di circa 100 milioni di euro per le cessioni di Theo Hernandez e Reijnders, uno diretto verso il Real Madrid e l’altro verso il Manchester City.