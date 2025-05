Maignan carica i tifosi: le parole in conferenza fanno impazzire tutti

Mike Maignan presenta il match contro il Bologna in conferenza stampa.

È la vigilia della finale di Coppa Italia: domani sera, alle 21, Milan e Bologna si contenderanno il trofeo all’Olimpico. Mike Maignan ha parlato alle 16.30 in conferenza stampa presentando la sfida e rispondendo alle domande dei giornalisti presenti a Roma

“Abbiamo tanta fame perché vogliamo portare questo trofeo a casa nostra, per tutti i milanisti, e sappiamo quanto è importante giocare le finali e vincere i trofei per il Milan“.

“Noi sappiamo che domani è una giornata importante per questa stagione, per questo momento, anche per il Milan perché possiamo scrivere una pagina di storia del club. Ma non dobbiamo avere troppe pressioni, dobbiamo mantenere il sangue freddo che ci ha permesso di arrivare fino ad oggi. Certo che siamo concentrati per dare il massimo domani, ma senza fare un altro gioco che sappiamo”.

Le parole di Maignan in conferenza stampa

“Difesa? Ho fiducia se giochiamo a tre, due o uno. Ho sempre fiducia nei miei compagni. Ci sono momenti dove il vento gira a favore. Ora siamo in un momento buono, dobbiamo approfittarne e continuare così”

“Sinceramente tutto quello che è successo prima non conta più. Conta solo domani, e domani dobbiamo essere focalizzati su questa partita, non pensare al passato, non pensare a quello che abbiamo fatto 3 giorni fa, non pensare alla partite che arriveranno contro Roma e Monza. Dobbiamo solo pensare alla partita di domani. È certo che se vinciamo è positivo, quindi l’unico obiettivo è pensare a quello che possiamo gestire domani”.

“Per me, come per chiunque ha fame di vittorie, è importantissimo vincere ogni trofeo”.