Maignan più vicino all’addio: è tutto vero, il Napoli cambia il mercato rossonero

Proseguono i rumors di mercato attorno al portiere Mike Maignan. Nelle ultime ore è nata una clamorosa pista di mercato.

Il Milan pensa al presente e al futuro, la società rossonera sta lavorando in vista della prossima stagione ed Igli Tare vuole rinforzare la rosa e regalare a Massimiliano Allegri la miglior squadra possibile per la prossima annata, una stagione che non avrà le coppe ma che vedrà il Milan avere come obiettivo minimo la qualificazione Champions e non solo. Tare vuole regalare ad Allegri una squadra competitiva per lo scudetto, specialmente per avere un clima più positivo attorno all’ambiente rossonero.

Mercato Milan, che succede con i big?

In casa Milan il club ha la consapevolezza che a fine anno potrebbe sacrificare alcuni nomi sul mercato, in primo luogo c’è il caso del centrocampista olandese Tijani Reijnders ed il giocatore è vicinissimo alla cessione, ad un passo dal Manchester City di Pep Guardiola. Ma non è l’unico nome rossonero in bilico, ce ne sono altri e si tratta di big veri e propri.

I due giocatori il cui futuro è più in bilico è quello di Mike Maignan e Theo Hernandez, giocatori con il contratto in scadenza nel 2026. Un solo anno di contratto e Tare deve decidere con i giocatori cosa fare, questi o rinnovano o verranno ceduti, non ci sono alternative per nessuno dei due e in particolare Theo Hernandez sembra molto vicino all’Arabia Saudita, vicino all’Al Hilal.

Addio Maignan, intreccio di mercato con il Napoli

Se per Theo la situazione sembra critica e l’addio sembra vicino diversa è la situazione di Maignan. Allegri avrebbe chiesto a Tare la permanenza di Maignan e le parti presto si incontreranno per trovare la quadra. Il club rossonero vuole ovviamente il rinnovo e nessun giocatore dei big può restare in scadenza. Ma presto potrebbe esserci un nuovo clamoroso scenario in casa Milan, coinvolto anche il Napoli.

Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb il Napoli sarebbe in procinto di cambiare portiere e penserebbe addirittura a Gianluigi Donnarumma per sostituire Alex Meret, un cambio tra i pali con gli azzurri che starebbero monitorando la situazione contrattuale dell’estremo difensore, in scadenza di contratto nel 2026 e ciò coinvolgerebbe anche il Milan.

Il Psg, eventualmente, considera Mike Maignan il nome ideale per sostituire Donnarumma, un portiere francese ed estremo difensore della Nazionale francese. Il Milan intanto vuole blindare il portiere, ma occhio a questa situazione di mercato.