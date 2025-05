Mercato Milan, altro addio illustre dopo Reijnders? Scoppia il caos

Il prossimo Milan vuole ripartire da calciatori affermati ma per farlo bisognerà dare una chiara immagine da Diavolo.

Il Milan dovrà vendere cara la pelle per rinforzarsi senza indebolirsi in alcun reparto in estate, specialmente perché i fondi potrebbero scarseggiare data la difficile qualificazione in Champions. I rossoneri possono andare all’inferno più totale e il Diavolo non è più abituato a gestire quelle fiamme.

Il futuro del Milan è aggrappato a quello di Christian Pulisic

Importante aggiornamento fornito da Orazio Accomando, giornalista di DAZN, sul proprio profilo di X in merito al calciomercato Milan della prossima estate. “Tra i giocatori del calciomercato Milan più apprezzati in Europa c’è Pulisic. Sta bene a Milano e ha un contratto fino al 2027 con opzione per l’anno successivo ma vuole conoscere i piani del Milan per la prossima stagione. Piace soprattutto in Premier League.”

Pulisic, assieme a Reijnders, è stato senza ombra di dubbio alcuna un faro di luce in mezzo a tanto buio per questo Milan. Lo statunitense è sempre stato sottovalutato da tutti ma è tornato ad essere il top player dei bei tempi di Dortmund. L’ex Chelsea adesso tentenna, è arrivato un momento nella sua carriera dove non può permettersi di non giocare la Champions League o addirittura non giocare le coppe. La dirigenza del Milan è ora al lavoro.

Il Milan non può fare a meno di Pulisic: il piano del club

Il club in Via Aldo Rossi deve rispondere alle insistenti voci di mercato. La prima riguardante Tijjani Reijnders e gli ovvi interessi da parte di club blasonati come Real Madrid e Manchester City. In secondo luogo, anche su Pulisic. I due calciatori del Milan hanno in comune la volontà, entrambi sarebbero intenzionati a proseguire il loro cammino con la maglia rossonera. Per farlo però ci sarà bisogno di un progetto consolidato per bene questa volta.

Il matrimonio tra Pulisic e il Milan non deve finire. I tifosi vogliono la permanenza e il club anche, il prossimo passo sarà quello di trovare un direttore sportivo e poi di conseguenza un allenatore capaci di guidare il Diavolo a nuovi traguardi. Vittorie e trofei, magari con Reijnders e Pulisic a guidarli. Il futuro pare ancora incerto ma inizia ad esserci un filo di speranza nella testa del tifoso del Milan.