Mercato Milan, colpo a parametro zero per l’attacco: si cerca l’accordo

La dirigenza rossonera ha messo nel mirino un giovane attaccante, colpo che può arrivare portandolo a Milano a parametro zero.

In casa rossonera è tempo di riflessioni in vista della prossima stagione, con il focus sulla dirigenza, che probabilmente avrà un nuovo innesto, ovvero la figura del direttore sportivo, figura che al Milan manca da quando se n’è andato Paolo Maldini, bandiera del club. Qualche settimana fa, Fabio Paratici era l’indiziato numero uno per ricoprire questo ruolo, ma poi la trattativa sfumò sul più bello. Da qualche giorno il tema direttore sportivo sembra essere stato messo in secondo piano, ma il Milan ha bisogno di una scossa, a livello dirigenziale soprattutto.

Milan, colpo per l’attacco a parametro zero: arriva dal Feynoord

La squadra rossonera ha bisogno anche di essere “rivista”, in base anche a chi sarà il nuovo tecnico. Ci si aspetta una sessione estiva di mercato molto proficua, non solo per rinforzare la prima squadra, ma anche il Milan Futuro e la Primavera rossonera. Il club rossonero nelle ultime settimane ha messo nel mirino un giovane attaccante, Zepiqueno Redmond, classe 2008 in forza al Feynoord e con il contratto in scadenza.

Il giovane attaccante ha il contratto in scadenza il prossimo giugno e il Milan può accaparrarselo a parametro zero. Ne ha parlato Marco Palma, osservatore calcistico, tramite un’intervista a TMW Radio.

Centravanti fisico, tecnica di base molto buona, opportunista sotto porta e dotato di ottima velocità. Molto mobile sul fronte d’attacco, dialoga con i compagni ed effettua ottime sponde. In scadenza contrattuale il prossimo 30 giugno, il Milan cerca l’accordo con il giocatore per un ottimo colpo a parametro zero.

In estate dunque il Milan proverà a portare a Milano il giovane attaccante, da inserire prima nell’U23 e perchè no, un domani, nella prima squadra.