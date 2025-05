Mercato Milan, contatti in corso con l’agente: affondo per il bomber

Il Milan è pronto a intervenire sul mercato e secondo alcune indiscrezioni sarebbe sulle tracce di un nuovo attaccante.

Il Milan è ormai pronto a cimentarsi per la prossima stagione. Il club rossonero oggi ha annunciato Igli Tare come nuovo Ds e l’ex Lazio sta lavorando a tutto tondo per rinforzare la rosa. Ci sono vari nomi nel mirino, sia per il ruolo di allenatore che per quello dei giocatori e la dirigenza sta valutando come rinforzare tutti i reparti. Uno dei reparti dove occorre una mini rivoluzione è senza dubbio l’attacco, servono idee chiare.

Boom Milan, si valuta un nome nuovo per l’attacco

Il Milan lavora su più strade ma una delle priorità della dirigenza è rinforzare l’attacco. Abraham non verrà riscattato mentre Camarda potrebbe essere girato in prestito. Infine Jovic, a meno di clamorosi colpi di scena, dovrebbe partire e quindi servono 1-2 attaccanti per rinforzare la rosa anche se, va detto, la formazione non giocherà coppe europee il prossimo anno.

Santiago Gimenez resterà ma i suoi primi sei mesi hanno lasciato più di qualche dubbio, la società ha investito molto su di lui ma c’è la consapevolezza che serve altra gente pronta, giocatori che hanno già esperienza in serie A. Nelle ultime ore Tare ha avuto contatti per un nome nuovo, un giocatore del campionato italiano che rispecchia le richieste per la squadra e per la società.

Mercato Milan, presto l’affondo per il bomber: Tare ci crede molto

Secondo quanto riporta il giornalista Nicolò Schira oggi il Milan ha incontrato l’agente Giuseppe Riso e tra i vari nomi si è discusso molto del centravanti Lorenzo Lucca, bomber dell’Udinese e della Nazionale italiana. E’ un nome che intriga per vari motivi e in particolare piace al neo Ds Igli Tare che, guarda caso, giocava in maniera molto simile al giocatore bianconero.

Lucca è un nome che piace al Milan ma non solo ed è finito negli ultimi giorni nel mirino di diversi club italiani, piace al Napoli cosi come all’Inter ed a diversi altri club ed è un nome che stuzzica particolarmente. Lucca è stato protagonista di un’ottima stagione tanto che ora è molto conteso sul mercato. Il giocatore è destinato alla cessione ma servono oltre 30 milioni per acquistarlo.