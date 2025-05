Mercato Milan, il club frena: affare a rischio?

Le ultime notizie preoccupano il Milan: l’operazione in uscita rischia di saltare. Giorgio Furlani è in apprensione.

Sarà un’estate bollente e turbolenta per il Milan. La società rossonera, di fatto, dovrà ridurre al minimo il margine di errore, sopratutto in virtù della prossima campagna acquisti. Dopo una stagione fallimentare, la dirigenza non può più permettersi passi falsi, individuando il giusto allenatore e il direttore sportivo ideale con cui rilanciare le proprie ambizioni. Il club lombardo si muoverà molto non solo in entrata, ma anche in uscita.

Pessime notizie dalla Francia: affare a rischio

Considerata l’esclusione dalla prossima Champions, danno finanziario pesantissimo per le casse, la compagine rossonera dovrà cercare di far quadrare i conti nel miglior modo possibile. Dunque, sarà fondamentale per il Milan venire a capo di alcune situazioni legate al futuro di quei giocatori che non sono al centro del progetto, in particolare di quelli di rientro dalle rispettive avventure in prestito.

Tra i giocatori di proprietà del Milan con il futuro in bilico, c’è Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino lo scorso gennaio si è trasferito in prestito al Marsiglia, trovando in Ligue 1 la sua dimensione ottimale. Dopo un periodo no al Milan, tra infortunio e problemi fisici che hanno compromesso il suo rientro effettivo, l’ex Empoli all’OM ha ritrovato se stesso e sopratutto un rendimento costantemente.

Tuttavia, secondo Nicolò Schira, la società francese non avrebbe ancora deciso se esercitare o meno l’opzione di acquisto per il centrocampista, fissata a 12 milioni di euro più 3 milioni di bonus. Il Marsiglia apprezza molto le qualità del calciatore algerino, De Zerbi lo ha addirittura definito un top player per la squadra. Nonostante ciò, l’OM non avrebbe preso una decisione in merito. Il futuro di Ismael Bennacer è ancora tutto da scrivere.