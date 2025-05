Mercato Milan, Juventus pronta allo scippo: nel mirino un centrocampista

Il Milan ha messo nel mirino un giovane centrocampista, ma attenzione alla Juventus, pronta allo scippo.

In casa rossonera il focus principale in questi giorni sarà sicuramente la finale di Coppa Italia contro il Bologna, in programma mercoledì prossimo alle ore 21:00, sul prato dell’Olimpico. Un match importante per la squadra rossonera, a caccia del secondo trofeo stagionale, dopo la Supercoppa. Dopo il match di ieri sera, anche questo contro la squadra di Vincenzo Italiano, Sergio Conceico è già al lavoro per preparare al meglio la sfida e studiare come sopprimere il Bologna, che ieri sera comunque ha giocato 60/70 buoni minuti. Grande entusiasmo in casa rossonera, con il club che ha organizzato la trasferta per tutte le famiglie dello staff e dei dipendenti.

Calciomercato, al Milan piace Cardoso: ma attenzione alla Juventus

In Via Aldo Rossi si comincia a fare delle riflessioni anche in ottica mercato, in vista della prossima stagione: ancora non si sa chi allenerà la squadra rossonera, e la scelta dell’allenatore potrà incidere sulle scelte di mercato. Ma il Milan in queste ultime ore ha messo nel mirino un giovane centrocampista, classe 2001, in forza al Betis Siviglia: si tratta di Johnny Cardoso, di origini statunitensi.

Come riportato dal quotidiano sportivo Tuttosport, il Milan però non è l’unico club italiano interessante al centrocampista: infatti, anche la Juventus lo ha messo nel mirino, considerato che a fine stagione molto probabilmente Douglas Luiz saluterà Torino. Il mediano statunitense si è messo in mostra anche nella doppia sfida di Conference contro la Fiorentina ed è dotato di qualità fisica e saggezza tattica. La sua valutazione si aggira attorno ai 20 milioni di euro: Milan e Juventus monitorano la situazione, in vista della sessione estiva di mercato.